MZ: Sieć szpitali nie zastąpi całkowicie obecnego systemu

- Sieć szpitali choć ma być dominującym modelem ich finansowania, to nie oznacza, że całkowicie zastąpi obecny system czyli konkursy na świadczenia medyczne - przekonywał w piątek w Sejmie wiceminister zdrowia Piotr Gryza.

Resort zdrowia przedstawił posłom informację o Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych (czyli o sieci szpitali). Nad projektem w tej sprawie pracuje Sejm - w środę odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu komisji zdrowia.

Gryza przekonywał, że wprowadzenie nowego modelu ma poprawić efektywność udzielania świadczeń w szpitalach i poprawić dostęp do nich dla pacjentów. Jak mówił, jest również odpowiedzią na wnioski, jakie płyną z map potrzeb zdrowotnych; ma też zwiększyć elastyczność zarządzania środkami pomiędzy poszczególnymi zakresami świadczeń, a także pomiędzy ambulatoryjną opieką specjalistyczną a lecznictwem szpitalnym.

Wiceminister zapewnił, że nowy system nie oznacza całkowitej likwidacji dotychczasowego modelu. "O ile system stanowić ma dominującą formę zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w szpitalach w trybie ostrym, to jednak w żadnym razie nie oznacza to całkowitego zastąpienia przez ten system obecnego modelu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadzie konkursów ofert lub rokowań, który zostanie również zachowany" - powiedział. Przypomniał, że niezakwalifikowanie szpitala do sieci nie oznacza, że zostanie pozbawiony możliwości wykonywania świadczeń w ramach kontraktu - dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NFZ, po przeprowadzeniu konkursów, będą mogli zawierać kontrakty na poszczególne procedury.

Zgodnie z projektem, sieć szpitali ma zostać utworzona 1 października br. Placówki będą do niej kwalifikowane po spełnieniu ściśle określonych kryteriów dotyczących zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Szpitale znajdujące się w sieci zostaną podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia, a kwalifikacji do każdego poziomu będzie się dokonywać na cztery kolejne lata kalendarzowe.

Szpitale "sieciowe" środki finansowe będą otrzymywały w formie ryczałtu, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. W ramach ryczałtu poza świadczeniami szpitalnymi finansowana będzie także ambulatoryjna opieka specjalistyczna (w przychodniach przyszpitalnych) i rehabilitacja. Niektóre świadczenia i procedury (np. porody, endoplastyka, chemioterapia) będą opłacane osobno i rozliczane tak jak dotychczas.

W sieci będą mogły się znaleźć zarówno szpitale publiczne, jak i niepubliczne.

"Projekt jest nie do zaakceptowania"

Marek Ruciński (Nowoczesna) zaznacza, że projekt dotyczący sieci szpitali jest nie do zaakceptowania. Zaznacza jednak, że Nowoczesna jest gotowa do współpracy przy tworzeniu kolejnego projektu. Według posła, projekt o sieci szpitali "mimo słusznych założeń jest nie do zaakceptowania". Jak stwierdził, to, że placówki medyczne muszą spełnić łącznie wiele warunków, aby znaleźć się w sieci szpitali, "w sposób oczywisty eliminuje z niej szereg szpitali publicznych", w tym "bardzo ważnych dla pacjentów szpitali monospecjalistycznych". "Szerszy dostęp szpitali monospecjalistycznych do sieci szpitali jest jednym fundamentalnych warunków jej utworzenia" - dodał.

Kolejną kwestią, która - zdaniem Rucińskiego - wymaga korekty, jest "jawna dyskryminacja szpitali niepublicznych", które "pozbawione są możliwości zakwalifikowania się do tzw. sieci".

"Projektodawca powinien także wziąć pod uwagę, że duża część społeczeństwa, która opłaca ubezpieczenie zdrowotne, z uwagi na lepszą dostępność usług decyduje się na placówki prywatne. Nie możemy zaakceptować projektu, który w zasadzie wyłącza dostęp do sieci podmiotom niepublicznym" - podkreślił Ruciński.

Jego zdaniem, wątpliwości budzi także nadzwyczajny tryb kwalifikacji placówek do sieci szpitali. Bo, jak mówił, ta kwalifikacja odbywa się na podstawie "uznaniowej decyzji ministra zdrowia".

"Ryczałtowe finansowanie szpitali, które znajdą się w sieci szpitali, zmniejszy w nich poziom inwestycji, co swoje konsekwencje znajdzie w obniżeniu jakości oferowanych przez nie usług" - powiedział poseł.

Podkreślił, że system ochrony zdrowia ze względu na "wieloletnie zaniedbania" kolejnych rządów boryka się z licznymi problemami. "Problemy te wymagają przeprowadzenie ważnych i trudnych reform" - dodał.