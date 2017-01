Refundacja tylko dla poważnie cierpiących. "To dla nas jest nieetyczne"

Od początku tego roku lek "Humira" podawany chorym na przewlekłe zapalenie jelita jest refundowany, a nie jak do tej pory podawany w ramach procedury jednorodnych grup pacjenta. Refundacja nie obejmie jednak wszystkich. Sprawę opisuje TVN24.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Według nowych zasad określonych przez Ministerstwo Zdrowia, do programu zostają włączeni pacjenci "spełniający następujące kryteria kwalifikacji: ciężka, czynna postać choroby Leśniowskiego-Crohna (wynik w skali PCDAI większy lub równy 51 punktów) (...)" - podaje TVN24. Wniosek refundacyjny obejmował leczenie przez 12 miesięcy.



Reklama

Oznacza to, że leczony będzie tylko pacjent poważnie cierpiący. Tym, którym się polepszy, lek nie przysługuje. Przerwa w terapii oznacza pogorszenie stanu zdrowia. I błędne koło się zamyka.



"Zgodnie z regułami programu, musimy czekać aż pacjent - wiedząc, że i tak się zaostrzy - będzie bardzo ciężko chory, żeby go móc z powrotem do tego programu włączyć. To dla nas jest nieetyczne" - podkreśla, cytowana przez stację, pediatra i gastrolog z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, dr Małgorzata Sładek.

Przeciwko zmianom, gdy były jeszcze na etapie przygotowań, protestowała Anita Michalik ze Stowarzyszenia J-elita", której córka Iga od drugiego roku życia cierpi na przewlekłe zapalenie jelita.



Listy do premier Szydło i spotkania z przedstawicielami resortu zdrowia nie przyniosły skutku.



Jak podaje TVN24, w całej Polsce lekami biologicznymi leczy się na zapalenie jelita około 300 dzieci. Zaledwie 35 z nich leczy się Humirą.