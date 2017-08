​Sondaż IBRiS dla "Rz": Wzrasta poziom zadowolenia z polskiej służby zdrowia

40 proc. ankietowanych wskazało, że w ciągu ostatnich siedmiu lat zaszły pozytywne zmiany w polskiej służbie zdrowia - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". To dwa razy więcej pozytywnych ocen, niż zanotowano trzy lata temu - zauważa gazeta.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Fot. Zofia Drozynska /East News

Duży wzrost pozytywnych ocen to jednak niejedyne ustalenie sondażu. Jak wynika z badania, dobrych zmian w służbie zdrowia nie zauważa wciąż duży odsetek ankietowanych, bo aż 52 proc. Jednak i w tym przypadku poprawiły się oceny, gdyż w 2014 roku negatywną oceną służby zdrowia wykazywało się 75 proc. ankietowanych.

Reklama

Polacy byli także pytani o to, czy ich zdaniem dostęp do świadczeń medycznych jest jednakowy dla wszystkich i powszechny. Zdaniem 64,4 proc. ankietowanych dostęp do służby zdrowia jest nierówny. Trzy lata temu uważało tak niemal 90 proc. ankietowanych - zaznacza gazeta.

Badanie przeprowadzono w dniach 24-25 sierpnia.

Więcej w "Rzeczpospolitej"