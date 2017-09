Szczecin: Coraz więcej rodzin, mimo kar, nie szczepi swoich dzieci

Rośnie liczba rodzin unikających szczepienia dzieci. Od początku tego roku zachodniopomorski wojewoda za nieszczepienie dzieci ukarał już 227 rodziców, podczas gdy przez cały ubiegły rok wezwanie do zapłacenia grzywny dostały 144 osoby.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Urzędnicy próbują wymusić przestrzeganie kalendarza szczepień nakładając karę za karą. Pierwsze wezwanie do zaszczepienia dziecka to 300 złotych grzywny. Niespełnienie obowiązku to kolejne, coraz wyższe kary. Najwyższa wymierzona do tej pory to 5 tysięcy złotych, za brak reakcji na piąte z kolei wezwanie.

Reklama

Suma kar teoretycznie może sięgnąć nawet 50 tysięcy złotych, wymierzane są osobno matce i ojcu dziecka. W tym roku suma grzywn wymierzonych przez zachodniopomorskiego wojewodę sięgnęła prawie 70 tysięcy złotych. W ubiegłym roku było to niecałe 50 tysięcy.

Większość osób, bo aż 90% odwołuje się od decyzji wojewody do Ministerstwa Zdrowia. W tym roku żadne z tych zażaleń nie zostało uznane. W przypadku, gdy rodzice nie płacą, do akcji wkracza urząd skarbowy, który pieniądze ściąga w drodze egzekucji. Nie brakuje też przypadków, gdy rodzice płacą karę, ale dziecka nadal nie szczepią.

Aneta Łuczkowska