Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej niespodziewanie opublikowało budzący szereg kontrowersji projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Między innymi jednorazowy akt miał nie być już uznawany za przemoc. - To może prowadzić do absurdalnego wniosku, że osoba, która "tylko" raz doświadczyła przemocy ze strony najbliższych, nie zasługuje na pomoc i wsparcie - komentuje dla Interii dr Sylwia Spurek, zastępczyni RPO. Pod naporem krytyki premier wycofał projekt i nakazał wnioskodawcom "wyeliminowanie wszystkich wątpliwych zapisów".

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie został opublikowany na stronach rządowego centrum legislacji w Sylwestra. Wnioskodawcą była minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. .

Projekt od razu wywołał poruszenie i falę krytycznych komentarzy. Zmiany, które przedstawił resort, zostały uznane za niezrozumiałe i wzbudziły niepokój wśród organizacji pracujących z ofiarami przemocy.



Największe kontrowersje wywołała zmiana definicji przemocy oraz nowe zasady zakładania Niebieskiej Karty.

Jeden raz to nie przemoc?

Według projektu nowelizacji przez "przemoc w rodzinie" należy rozumieć "powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie". Do tej pory definiowana była jako "jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste". Jednorazowy akt miał nie być więc uznawany już za przemoc.

- To może prowadzić do absurdalnego wniosku, że osoba, która "tylko" raz doświadczyła przemocy ze strony najbliższych, nie zasługuje na pomoc i wsparcie - komentuje dla Interii dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zmiany definicji przemocy, zawartej w projekcie, nie popiera też Justyna Podlewska, prawniczka z fundacji Dajmy Dzieciom Siłę.



- Procedura Niebieskiej Karty jest procedurą motywacyjną, gdzie pracujemy w rodzinie nad zmianami postaw. Najcięższe przypadki trzeba zgłaszać do prokuratury, to są przestępstwa. Jeśli ktoś kogoś jeden raz uderzy - to może być sytuacyjne, może wynikać z bezradności, z niekontrolowania złości czy agresji - wtedy procedura Niebieskiej Karty jest jak najbardziej zasadna. Czy chodzi o to, żeby osoba raz uderzona od razu szła do prokuratury a nie do instytucji czy miejsca, gdzie poprosi o pomoc? To jest bardzo kontrowersyjne - mówi.



W uzasadnieniu nowelizacji nie ma wyjaśnienia, dlaczego z definicji przemocy usunięto przymiotnik "jednorazowy". O powody takich zmian zapytaliśmy ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Czekamy na odpowiedź.

"Projekt osłabia system"

Z kolei założenie Niebieskiej Karty, czyli procedury monitorowania rodziny, w której wystąpiła przemoc, przez policję i pracowników społecznych, po zmianach miało nie być już możliwe bez zgody ofiary. Do tej pory mechanizm był uruchamiany automatycznie z urzędu.

- Zgoda osoby doznającej przemocy niewątpliwie podyktowana jest skupieniem się na podmiotowości osoby doznającej przemocy, niemniej jednak dla przemocy w rodzinie jest charakterystyczne, że taka osoba często pozostaje współuzależniona od sprawcy, i trudno mówić o jej autonomicznych decyzjach - wyjaśnia Justyna Podlewska.



O wszczęciu procedury miał zostać też poinformowany sprawca przemocy domowej. Nowelizacja ustawy dawała także sprawcy przemocy dostęp do dokumentacji na swój temat, oraz przenosiła odpowiedzialność za decyzję w sprawie dziecka, którego zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone, z pracownika socjalnego na policjanta.

- Projekt zamiast uszczelniać system, osłabiał go, w szczególności jeśli chodzi o wsparcie i pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Opierał się ponadto na szkodliwych stereotypach dotyczących przemocy w rodzinie i nie uwzględniał specyfiki tej przemocy, a także faktu, że ofiara i sprawca mieszkają zazwyczaj razem. Założenie, że ofiara przemocy w rodzinie wyrazi swobodnie zgodę na wszczęcie procedury Niebieskiej Karty, nie uwzględniała uwikłania finansowego czy emocjonalnego ofiary, tego, że doświadcza ona syndromu wyuczonej bezradności, stresu pourazowego - ocenia dr Sylwia Spurek.

Cofnięcie się do lat 80.

Zdaniem Pawła Maczyńskiego, wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zmiany zawarte w projekcie "cofają nas, jeśli chodzi o pomoc osobom doświadczającym przemocy, do lat 80, kiedy tak naprawdę nie istniał żaden skoordynowany system pomagania".

- One powodują, że teoretycznie mamy pewną procedurę przeciwdziałania przemocy, tylko ona nie jest w stanie zaistnieć z uwagi na bariery, które pojawiają się w pierwszym momencie, czyli kiedy osoba do nas trafia. Wtedy reakcja państwa nie jest reakcją wspierającą, czyli reakcją właściwą, tylko powątpiewającą, że ktoś może doświadczać przemocy. To od strony mentalnej bardzo zła zmiana - uważa Maczyński.

Justyna Podlewska zwraca jednak też uwagę na pozytywne zmiany, które zakładała nowelizacja. - Z punktu widzenia fundacji dobre jest to, że w projekcie zauważono dziecko świadka przemocy, nie tylko dziecko jako bezpośredniego pokrzywdzonego - mówi.



Na nowelizacji ustawy suchej nitki nie zostawili też posłowie opozycji. "W Nowy Rok kobiety dostają w twarz" - zareagowała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Krzysztof Brejza z PO nazwał projekt "fundamentalistycznym". Jego zdaniem, ustawa w nowej wersji drastycznie pogarsza sytuację ofiar przemocy - np. jednorazowe zgwałcenie (nadal penalizowane) przestanie być przemocą w rodzinie".

"Jednorazowe pobicie nie jest przemocą. Jednorazowa kradzież nie jest kradzieżą. Jednorazowy gwałt nie jest gwałtem. Jednorazowa pedofilia nie jest pedofilią. Jednorazowe złamanie konstytucji nie jest złamaniem prawa. Tylko głupota proponujących takie rozwiązania nie jest jednorazowa" - stwierdził kolei lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

Szybka decyzja premiera

W reakcji na krytykę premier Mateusz Morawiecki zdecydował w południe, że "projekt ustawy wróci do wnioskodawców w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów". "Przeciwdziałanie przemocy domowej jest priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości, a polskie prawo musi być klarowne i bez cienia wątpliwości w pełni chronić ofiary" - oświadczył na Twitterze szef rządu.

- To dobra decyzja, ale będziemy czekali na to jakie poprawki zostaną wprowadzone do projektu. Przedwcześnie mówić o czymś, co budzi największe kontrowersje, że zostało wycofane, w momencie kiedy tak naprawdę nie wiemy, co zostanie wycofane - zwraca uwagę Paweł Maczyński.

Organizacje domagają się konsultacji

Wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oczekuje, że z projektu wycofane zostaną najbardziej kontrowersyjne kwestie, czyli wnioskodawcy powrócą do wersji, w której jednorazowe zdarzenia także traktowane są jako przemoc. Także Niebieska Karta powinna nadal być uruchamiana bez zgody osoby zainteresowanej - jak tłumaczy Maczyński - z uwagi na mechanizmy psychologiczne, którym podlega rodzina, w momencie kiedy przemoc następuje.

- Chcemy, żeby ministerstwo zaczęło słuchać praktyków, którzy zajmują się przemocą, a nie tworzyło projekty na podstawie własnych wyobrażeń i założeń - podkreśla.

Przedstawiciele organizacji zwracają uwagę, że projekt nie był wcześniej konsultowany ze środowiskami pomagającymi ofiarom przemocy.

- Oczekuję, że wnioskodawca zaangażuje się w szerokie konsultacje społeczne z organizacjami, prawnikami i praktykami i stworzy wartościowy materiał, jeśli jest konieczność zmiany ustawy - mówi Podlewska.



Komu zależy na zmianach?

Dlaczego resort Elżbiety Rafalskiej zdecydował się na przygotowanie takiego projektu zmian?

- Są środowiska, którym bardzo zależało na tym, żeby zmniejszyć uczestnictwo państwa w rodzinie, w takim sensie, że należy bardziej ją chronić. My jako praktycy mówimy, że ochrona rodziny jest w porządku, ale nie ochrona rodziny, która krzywdzi swoich członków. Myślę, że są naciski pewnych środowisk, które od dawna kwestionują zasadność ingerowania jakichkolwiek służb w cokolwiek - przypuszcza Paweł Maczyński.

Nasz rozmówca wskazuje, że do takich organizacji należy m.in. stowarzyszenie Ordo Iuris. - Nie wiem, jaki oni mieli udział w tym projekcie, ale nie ma wątpliwości że te pomysły są po części realizacją ich postulatów - mówi.

Prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski nie podziela konieczności wycofania projektu.

"Szybka decyzja. System jest niewydolny, wymaga równie szybkich zmian. Raporty NIK i IWS już przed wyborami 2015 na to wskazywały. Mam nadzieję, że ustawa zostanie dopracowana również pod kątem komunikacyjnym. Ten projekt rzeczywiście pomaga ofiarom" - skomentował na Twitterze decyzję premiera.

Według statystyk policji, ofiarami przemocy w rodzinie w 2017 roku padło w Polsce ponad 92,5 tys. osób. Większość z nich - 68 tys. - to kobiety. Wśród ofiar 11 tys. stanowiły dzieci, a 13 tys. mężczyźni.