- Agnieszka Dziemianowicz-Bąk opowiadała się za przyjęciem propozycji Roberta Biedronia. Większość Zarządu Krajowego i Rady Krajowej chce budowy listy lewicy społecznej. Czasem polityczne drogi się rozchodzą. Życzę jej powodzenia - mówi w rozmowie z Interią Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem.

Aleksandra Gieracka, Interia: Wiele emocji wzbudziła propozycja, którą Razem miała otrzymać od partii Wiosna: milion złotych zapłaty za otrzymanie "jedynki" na liście i schowanie partyjnego szyldu. Działacze Razem, w tym pan, potwierdzają, że taka oferta padła, ludzie Biedronia dementują. Mamy słowo przeciwko słowu.

Adrian Zandberg, Partia Razem: - Byliśmy gotowi rozmawiać o politycznej współpracy, natomiast propozycją handlową typu "kup pan cegłę albo cegłą w łeb" nie jesteśmy zainteresowani. Padła propozycja, żeby Razem schowało się do szafy i żebyśmy przekazali pieniądze na kampanię polityczną Wiosny. Robert Biedroń miałby wybrać, kto będzie kandydatem Razem na listach Wiosny. Oczywiście, trudno to potraktować poważnie.

Na jakim etapie były negocjacje?

- Zakończyły się w zeszłym tygodniu.

Jaki był klimat tych rozmów? Pojawiła się nadzieja na dojście do porozumienia czy od początku stawiano zaporowe warunki?

- To już naprawdę nie ma większego znaczenia. Razem będzie budować lewicową listę. Chcę, żeby w Polsce była lewica. Mam lewicowe poglądy, nie wstydzę się ich. Jestem z nich dumny. Dla mnie lewica to sprawiedliwość społeczna, wyższe płace dla pracowników, więcej solidarności. Państwo, które nie wtyka nikomu nosa pod kołdrę, ale też dba o to, żeby nikt nie wylądował na bruku. Polska, w której pracuje się na normalnych umowach, a nie na "śmieciówkach". Polska, w której politycy myślą o pracownikach, a nie mizdrzą się do wielkich korporacji. Wierzę, że takiej lewicy Polska potrzebuje.

Nie chce pan mówić o szczegółach, ale one są istotne. Ta sprawa wywołała ogromne kontrowersje. Zarówno Robert Biedroń jak i Razem powtarza, że chce innego stylu uprawiania polityki. Tymczasem widzimy próby handlowania głosami.

- My jesteśmy organizacją demokratyczną, i traktujemy się poważnie. W zeszłym roku po wyborach samorządowych w Razem przeprowadziliśmy wewnętrzne referendum. Spojrzeliśmy na swoje doświadczenia, także na błędy, które popełniliśmy. Zwyciężyło stanowisko, że chcemy zbudować lewicową listę i rozmawiamy szeroko, ze wszystkimi na lewo od Platformy Obywatelskiej. Prowadziliśmy więc rozmowy z SLD, ze związkowcami, z Ruchem Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, z Biedroniem, z PPS, z Unią Pracy. Założenie było takie, że warto rozmawiać po partnersku. Ludzie nie mogą być wiecznie skazani na wybór między jedną prawicą a drugą prawicą.

Zmiana nastawienia zyskała aprobatę większości działaczy czy nadal toczy się o to wewnątrz partii spór?

- Zdecydowaliśmy o tym przygniatającą większością głosów.

O rozstaniu z Razem właśnie poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - jedna z liderek, rozpoznawalna twarz - którą Robert Biedroń widział na swojej liście. "Powodów mojej decyzji jest wiele i są złożone. Jak to często bywa, w ich centrum leży różnica zdań co do kierunków, w jakich zmierza organizacja. Nie bez znaczenia jest także styl oraz metody jej działania w ostatnim czasie, z którymi się głęboko nie zgadzam". Wygląda na to, że jednak zgrzyty są. Dlaczego odeszła z Razem? Co zaszło?

- Przyczyną odejścia Agnieszki była, jak sama stwierdziła, zasadnicza różnica zdań. Opowiadała się za przyjęciem propozycji Roberta Biedronia. Większość Zarządu Krajowego i Rady Krajowej chce budowy listy lewicy społecznej. Czasem polityczne drogi się rozchodzą. Życzę jej powodzenia.

Ewentualna współpraca z Biedroniem przed wyborami do PE to już zamknięty rozdział, ale trwają rozmowy o koalicji z innymi środowiskami?

- Razem zbuduje lewicową listę, w porozumieniu z innymi środowiskami. Mogę to zagwarantować.

Zdaje się, że SLD jest jednak dziś bliżej porozumienia z PO i wejścia do Koalicji Europejskiej.

- Nie będę się wypowiadać za Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jak wiadomo trwa tam wewnętrzny spór. Są tacy, którzy woleliby, żeby SLD poszło z lewicą, i są tacy, którzy chcą skapitulować przed Grzegorzem Schetyną i pójść pod jego but.

Jeszcze przed wyborami samorządowymi nie chcieliście słyszeć o rozmowach z SLD. Teraz nastąpiło ocieplenie w relacjach?

- Rozmawialiśmy przez ostatnie miesiące także z SLD. Z naszej strony jest otwartość na wszystkich ludzi lewicy, na wszystkich, którzy nie wstydzą się lewicowości. Ale sytuacja rzeczywiście jest ciekawa. Z jednej strony nie jest wykluczone, że SLD rzeczywiście pójdzie z Giertychem i Schetyną. Z drugiej strony widać, że Robert Biedroń idzie po rozczarowanych wyborców Ryszarda Petru. Polski liberalizm był dotąd dosyć daleki od europejskich standardów, więc cieszyłbym się, gdyby w liberalnym centrum pojawił dla Razem sojusznik, jeśli chodzi o prawa kobiet czy równe traktowanie mniejszości. To powinny być oczywistości.

W Wiośnie nie dostrzega pan zagrożenia dla Razem? Nie obawia się pan, że sięgną po wasz i tak niewielki elektorat?

- Wyborcy mają swój rozum. Dla mnie polityka polega na tym, żeby zaoferować ludziom racjonalną, uczciwą propozycję. To ludzie, a nie media i sondażownie zadecydują o tym, jaki program im odpowiada.

Wiosna Biedronia ma duże szanse na zdobycie mandatów do PE. SLD, idąc w koalicji z PO, również. A Razem, które ma teraz poparcie na poziomie 1-2 proc. zostaje skazane na kolejną wyborczą porażkę.

- Lewicowi wyborcy przy urnach odpowiedzą na pytanie: czy chcą, żeby w Sejmie była lewica - czy też dadzą się zaszantażować prawicy i mainstreamowym dziennikarzom. Uważam za swoją odpowiedzialność doprowadzenie do tego, żeby była jedna lista lewicy społecznej.

Nie da się realizować postulatów, mając tak niskie poparcie. Od poprzednich wyborów minęły ponad trzy lata, mamy końcówkę kadencji, a Razem nie zdołało przez ten czas poszerzyć grona swoich zwolenników.

- Nie będę mydlić oczu, Razem popełniało błędy.

Jakie?

- Czasem byliśmy zbyt zasadniczy, aroganccy. I z pewnością jest wielu lepszych od nas w takim rodzaju polityki, który trudno odróżnić od "Tańca z Gwiazdami". Kiedy pojawiliśmy się w polityce, byliśmy amatorami. Chwilę nam zajęło, żeby nauczyć się logiki mediów. Nikt z nas nie planował zostać medialną gwiazdą.

Odrobiliście lekcję?

- Uczymy się. A czy skutecznie - to ocenią wyborcy.

Upieraliście się, że można budować partię bez jednego lidera. Przyzna pan, że taki model się nie sprawdza.

- To jedna z rzeczy, których się nauczyliśmy. Partię mogą reprezentować dwie-trzy twarze. Więcej nie jest możliwe.

Wybiera się pan do Parlamentu Europejskiego?

- Kształt list będziemy ogłaszać w najbliższych tygodniach.

Bierze pan też odpowiedzialność za wynik w wyborach?

- Podjęliśmy decyzję o otwarciu się na współpracę ze wszystkimi ludźmi lewicy. Budujemy lewicową listę - w maju i jesienią, do Sejmu. Tak, biorę za tę decyzję odpowiedzialność.