Myślę, że jest jeszcze długa droga do ostatecznych rozstrzygnięć - mówi Interii o toczących się rozmowach w sprawie rekonstrukcji rządu Zjednoczonej Prawicy wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Zdjęcie Wicepremier Jadwiga Emilewicz podczas rozmowy z dziennikarzem Interii Bartoszem Bednarzem /Ireneusz Rek /INTERIA.PL

W rozmowie z Interią podczas Forum Ekonomicznego 2020 w Karpaczu Jadwiga Emilewicz - wicepremier i minister rozwoju - odniosła się do spekulacji na temat powrotu do rządu Jarosława Gowina w randze wicepremiera.



Reklama

- Każdy lider partii w obozie Zjednoczonej Prawicy powinien być - z wyjątkiem jednego szeregowego posła, jak wiemy, który taką rolę dla siebie wyznaczył - reprezentowany w rządzie, bo to jest jasne wskazanie, że lider partii jest w rządzie. Jeśli Jarosław Gowin zechce wrócić do rządu, to na pewno taki element zostanie zapisany na zakończenie negocjacji. Dzisiaj te negocjacje - z tego co wiem - koncentrują się nie na nazwiskach tylko na priorytetach programowych i na agendzie jesienno-zimowej oraz na dostosowaniu struktury rządu do tej agendy. Na nazwiska jest jeszcze za wcześnie - mówiła.



Emilewicz, zapytana o scenariusz zakładający, że w rządzie będzie więcej osób w randze wicepremiera, odpowiedziała, że trudno jej wyobrazić sobie taką sytuację. - Na koniec to premier Morawiecki (...) ma naprawdę duży i głęboki wgląd w działy administracji. To także jest jakiś jego autorski pomysł, na to jak chce, żeby w tym trudnym, okołopandemicznym czasie wyglądał rząd. On ma być raczej taką lekką korwetą, która szybko i sprawnie reaguje, podobnie jak szybko reagowaliśmy w marcu i kwietniu - wskazywała.

Emilewicz: Nie przechodzę do PiS Morawieckiego

Wicepremier zdementowała również informacje o tym, że dostała propozycję przejścia z Porozumienia do Prawa i Sprawiedliwości, aby zatrzymać tekę ministra. - Nie, nie padła taka propozycja. Naprawdę nie rozmawiamy na ten temat - podkreśliła.

Wcześniej RMF FM podało, że odejście Emilewicz z Porozumienia może być sposobem na pozostanie w rządzie.

Wideo youtube

Bez "kolejnego respiratora" dla gospodarki

W rozmowie z Interią szefowa resortu rozwoju odpowiadała na pytanie o to, jak widzi swoją rolę w rządzie w najbliższym kwartale. - Jesteśmy ciągle w stanie niepewności i podwyższonego ryzyka. Przed nami najpewniej druga fala pandemii, kiedy wirus grypy splecie się z wirusem COVID-19. Będziemy musieli sobie z tym radzić - mówiła. Jak dodała, rząd nie planuje "kolejnego respiratora" dla gospodarki.

- Widzimy, że indeks produkcyjny rośnie i to rośnie systematycznie. Czerwiec, lipiec to są już te dobre miesiące. Rośnie konsumpcja. Jeżeli chodzi o zamówienia w firmach, to także firmy mówią, że widzą ożywienie na rynkach, na których działają od wielu lat - są zamówienia i realizują te zamówienia. Jeśli rozmawiamy o respiratorach gospodarczych, to tylko dla branż wybranych punktowo, tak jak branża turystyczna, dla której rozwiązanie zostanie mam nadzieję za chwilę przyjęte przez Sejm. I tutaj zarówno dla tych najmniejszych podmiotów, pilotów, przewodników, jak i dla biur turystycznych. O takich rozwiązaniach możemy mówić, ale to, co najważniejsze dzisiaj - to impuls inwestycyjny - podkreślała Emilewicz.

Pierwszym krokiem rządu w tym zakresie był fundusz inwestycji lokalnych, z którego środki już trafiają do gmin i który ma sprawić, że samorządowcy nie zawieszą zaplanowanych na ten rok inwestycji. Drugi krok to dobre zaplanowanie Krajowego Planu Odbudowy. - To ponad 60 mld euro, które trafi do polskiej gospodarki i może trafić do niej już w pierwszym kwartale 2021 roku. To ważne, żebyśmy zakończyli prace nad jego programowaniem i żebyśmy mogli przyjąć go zgodnie w parlamencie, a następnie zaakceptować w Komisji Europejskiej i realizować pomysły od przyszłego roku - wyjaśniała wicepremier.

Jak podkreśliła, przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy w tym roku jest jej celem. - To są inwestycje znaczone, znaczone kolorem zielonym i funkcją cyfrową. Zwłaszcza ten pierwszy komponent musi zyskać akceptację społeczną, dlatego będziemy taki dialog prowadzić w ciągu najbliższych tygodni - zapowiadała.

Ostrożny optymizm co do prognoz

Jadwiga Emilewicz wskazała również, że jest ostrożna w kwestii prognoz dotyczących recesji technicznej. - Ja jeszcze nie zawyrokowałabym, że recesja techniczna to tylko te dwa kwartały. Poczekajmy na trzeci, chociaż patrzymy na niego z umiarkowanym optymizmem. Półrocze zakończyliśmy na poziomie -8 proc. PKB. Jeśli końcówka roku ma być na poziomie - 4 proc., to znaczy, że te dwa kwartały mają być bardzo szybkie, a na przyszły rok planujemy już 4-procentowy wzrost. W tej chwili rzeczywiście bodźce inwestycyjne takie jak estoński CIT, ulga automatyzacyjna, robotyzacyjna, którą przygotowujemy, zmiany w ustawie o polskiej strefie inwestycji, które obniżają progi wymagań dla odliczeń finansowych z tytułu reinwestycji, to są takie sygnały, które staramy się przekazywać do rynku i chcemy, żeby były nową rzeczywistością od 1 stycznia - mówiła minister rozwoju.

Wicepremier odniosła się również do zmian w ustawie odległościowej (określa warunki lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w tym także w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej) z 2016 r.

- Chcielibyśmy zaprojektować takie rozwiązania, mam nadzieję będę mogła je pokazać w przyszłym tygodniu w Brukseli, które uwzględniają interes wspólnot lokalnych - powiedziała w rozmowie z Interią Emilewicz i podkreśliła, że prace są już na ukończeniu.

Dodała, że nie zostanie wykreślony zapis o odległości 10H, ale zostanie wprowadzona możliwość jej redukcji. Przypomnijmy, że zasada 10H to wymóg zachowania minimalnej odległości elektrowni wiatrowych na poziomie dziesięciokrotności całkowitej wysokości urządzenia od zabudowy oraz wybranych form ochrony przyrody. - Zamówiliśmy ekspertyzę, która mówi o tej bezpiecznej odległości jakiej nie powinno się przekraczać od budynków mieszkalnych. Takiej ekspertyzy nie ma nigdzie w Europie. Będziemy tutaj pionierami. I to ona ma być podstawą do wskazania w ustawie, której odległości nie będzie można przekroczyć. Narzucamy też bardzo mocne reżimy konsultacji społecznych, które władze lokalne będą musiały przeprowadzić. Chciałabym tę ustawę zakończyć przed 1 stycznia, żeby w przyszłym roku inwestorzy mogli już planować swoje inwestycje - zapowiedziała.

Pytana o cel zmniejszania liczby ministerstw przyznaje, że "ustawa działach administracji rządowej daje dużą elastyczność kształtowania gabinetu premierowi. Nie licząc siłowych i MSZ - pozostałe działy premier może w dowolny sposób tak naprawdę łączyć i dostosowuje kształt resortów do wyzwań danego czasu. Myślę, że dzisiaj nad takimi propozycjami pracuje premier Morawiecki - tłumaczyła.

Rozmawiał: Bartosz Bednarz

Współpraca: Dominika Pietrzyk