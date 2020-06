Jak dowiedziała się Interia, na zakończenie kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda pokaże Polakom swoje oświadczenie majątkowe. - Będzie opublikowane dzisiaj (piątek - red.) - przekazał nam Błażej Spychalski, rzecznik głowy państwa.

Obowiązujące przepisy nie obligują prezydenta do publikowania oświadczenia majątkowego. Politycy opozycji naciskają jednak na Andrzeja Dudę i sugerują, że ten ma coś do ukrycia.



- Wyborcy mają prawo wiedzieć, po to zostały wymyślone oświadczenia majątkowe, żeby walczyć z korupcją na szczytach władzy. Jeśli prezydent nie chce pokazać swojego oświadczenia majątkowego, może się okazać, że ma coś do ukrycia - mówił Cezary Tomczyk, szef sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego z PO.

W rozmowie z Interią jeden z najbliższych współpracowników kandydata Koalicji Obywatelskiej przekazał, że jeśli Trzaskowski zostanie prezydentem, oświadczenia majątkowe głowy państwa będą jawne. Takiego postulatu nie ma jednak w programie wyborczym kandydata.



- Trzaskowski mówił o tym jeszcze wtedy, kiedy pokazywał swoje oświadczenia majątkowe - w rozmowie z nami podkreśla Tomczyk. Zaznacza, że ujawnienie dokumentów to "wolna wola prezydenta". - Tylko trzeba go z tego rozliczyć - powiedział nasz rozmówca.



O publikację oświadczenia majątkowego Andrzeja Dudy zapytaliśmy jego najbliższych współpracowników. Błażej Spychalski, rzecznik głowy państwa i prezydencki minister odpowiedział wprost: - (Oświadczenie majątkowe - red.) będzie opublikowane dzisiaj.



- Pan prezydent zawsze opowiadał się za przejrzystością życia publicznego. Swego czasu pojawiały się sensacyjne doniesienia na temat jego stanu majątkowego, więc bardzo się cieszę, że będzie on ujawniony i każdy będzie mógł sprawdzić, jaki rzeczywiście on jest - komentuje na gorąco senator Jan Maria Jackowski z PiS.



Jakub Szczepański

Współpraca: Łukasz Szpyrka