Nie kupisz wódki w sieci. PiS rozkłada ręce

W Polsce nie kupisz w sieci ani piwa, ani wódki, ani żadnego innego trunku. I wcale nie zanosi się, żeby cokolwiek w tej sprawie miało się zmienić, choć obowiązujące prawo pochodzi z… 1982 r.! – Sprzedaż alkoholu za pośrednictwem internetu rodziłaby szereg wątpliwości - twierdzi Marek Niedużak, wiceminister rozwoju.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /pixabay.com

O obrót alkoholem w sieci walczą posłowie Konfederacji. Zakaz sprzedaży przez internet nazywają "PRL-owskim". Trudno powiedzieć, że mijają się z prawdą, bo obowiązująca w Polsce ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzi z 26 października 1982 r. Jak brzmi uzasadnienie interpelacji, która ma się przyczynić do zniesienia zakazu sprzedaży alkoholi przez internet?

Reklama

"Zakaz nie utrudnia dostępu do alkoholu osobom chorym, lecz przede wszystkim hobbystom - pasjonatom, którzy chcieliby na Śląsku skosztować unikalnego dorobku gdańskich destylarni Goldwassera, w Bieszczadach delektować się słynnymi miodami pitnymi z Warmii bądź spróbować limitowanej edycji piwa, którego powstało jedynie tysiąc butelek" - twierdzi grupa posłów Konfederacji, do której należą m.in. Konrad Berkowicz i Janusz Korwin-Mikke. Na ile oni sami są miłośnikami trunków, o jakich piszą?

- Nie jestem smakoszem browarów, do interpelacji dołączyłem dla zasady. Dorośli ludzie powinni móc kupować i sprzedawać różne alkohole. Jeśli już piję, to lubię whisky - zdradził Interii Berkowicz. Podobnego zdania jest Korwin-Mikke, który walkę o obrót alkoholem w sieci porównuje do walki o Coca-Colę w czasach PRL. Poseł zarzeka się przy tym, że nie lubi tego napoju. Jeśli chodzi o napoje wyskokowe jest dość konkretny: - Żadnych wódek, nalewek ani koniaków. Pijam tylko likiery, białe wino też - stwierdza kategorycznie. Dopytujemy, o jakie alkohole chodzi. - Wszystko jedno, byle było dobre - odpowiada.

Zdjęcie Posłowie PiS w Sejmie / Jakub Kamiński / East News

Zmian nie będzie

Odpowiedź kierownictwa Ministerstwa Rozwoju jest jednak jednoznaczna: resort faktycznie nie chce ograniczać przedsiębiorców, ale nie ma narzędzi, by rynek alkoholowy wkroczył do sieci. A o zmianie przepisów nie ma mowy.

"Dostarczanie towaru bezpośrednio do odbiorcy stanowić bez wątpienia będzie czynnik, który spowoduje wzrost dostępności fizycznej napojów alkoholowych" - pisze Marek Niedużak, wiceminister rozwoju. A dalej: "Sprzedaż alkoholu za pośrednictwem internetu rodziłaby szereg wątpliwości dotyczących weryfikacji wieku czy trzeźwości nabywcy w przypadku np. odbioru przesyłki z paczkomatu". Ile jest w tym prawdy? O opinię poprosiliśmy Marka Jakubiaka, byłego posła, biznesmena i właściciela kilku browarów.

- W projekcie ustawy należałoby wprowadzić wymóg sprawdzenia wieku podczas zakupów przez Internet. Wystarczyłoby wpisać numer dowodu osobistego, który weryfikowałby na przykład kurier. W ten sam sposób państwo polskie musi dorosnąć chociażby do e-votingu - uważa Jakubiak. Były poseł Kukiz’15 podkreśla, że sprzedaż piwa przez Internet to standard chociażby na Zachodzie.

Po stronie ministerstwa pozostaje argument dotyczący spożycia alkoholu. Bo Polacy mają z tym problem i nie jest to żadna fikcja. Dowodów nie trzeba daleko szukać: w 2018 r. wypiliśmy ponad 143 mln litrów mocnego alkoholu. To o 6,7 proc. więcej niż przed rokiem. O trendach świadczą też dane dotyczące sprzedaży napojów wyskokowych.

Tylko w 2019 r., według badań firmy Nielsen, wydaliśmy na napoje wyskokowe rekordowe 36,6 miliarda złotych. Jak pisała "Gazety Wyborcza", kwota i tak została zaniżona, bo dane nie uwzględniają sektora gastronomicznego oraz imprez masowych.