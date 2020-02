Senator PiS o koronawirusie: Czuje się pan niedoinformowany?

- Czy pan się czuje niedoinformowany w sprawie koronawirusa? Ja się czuję bardzo doinformowany – powiedział Interii senator Zdzisław Pupa z PiS, kiedy zapytaliśmy go, dlaczego niemal wszyscy senatorowie partii rządzącej byli przeciwni opozycyjnemu wnioskowi o informację ministra zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby.

Nad tym, czy rząd powinien przedstawić informację o koronawirusie senatorom, izba wyższa głosowała we wtorek na wniosek Beaty Małeckiej-Libery z Koalicji Obywatelskiej. Swoje zdanie wyraziło 92 parlamentarzystów. Przeciwko było 39 z 40 senatorów PiS. Wstrzymał się jedynie Andrzej Pająk.

- Zagłosowaliśmy przeciwko (wnioskowi o informację ministra zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - red.), bo jesteśmy właściwie doinformowani. Kto był niedoinformowany, głosował odwrotnie - tłumaczy nam Pupa.

Faktem jest, że opozycji udało się przegłosować wniosek, ale cała sprawa wygląda co najmniej niezręcznie dla obozu władzy. Bo w środę prezydent Andrzej Duda zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zwołanie specjalnego posiedzenia izby niższej.

- Zwróciłem się do Elżbiety Witek, aby jak najszybciej zwołać dodatkowe posiedzenie Sejmu, aby rząd udzielił informacji społeczeństwu na temat sytuacji w związku z szerzącą się epidemią zachorowań koronawirusem w Europie - podkreślał prezydent. O tym czy tak się stanie, ma zdecydować Prezydium Sejmu.

Senatorów PiS pytaliśmy, czy ich sprzeciw w Senacie nie kłóci się z działaniami prezydenta. - Co ma nasze głosowanie z prezydentem? Przecież my przeciwko prezydentowi nie występujemy - mówi Interii Pupa. - Nie rozumiem pytania. Jako senator jestem suwerenny i głosuję zgodnie ze swoimi przekonaniami - dodał. Stwierdził też, że on sam czuje się "bardzo doinformowany" w kwestii koronawirusa.

W innym tonie wypowiedział się senator Marek Pęk. - W Polsce konstytucyjną jest izbą, która kontroluje i powołuje rząd jest Sejm. Stąd naturalną sprawą jest, że takiej informacji (dot. koronawirusa - red.) powinien wysłuchać najpierw Sejm - powiedział nam polityk. - Senat wyszedł tutaj troszkę przed szereg. Podjęto już decyzję, minister przyjdzie i przedstawi informację, my również jej wysłuchamy - dodał senator PiS.

W nieoficjalnych rozmowach senaccy politycy partii rządzącej przyznają, że nie chcieli debatować o działaniach rządu względem koronawirusa akurat w izbie wyższej. - Trudno powiedzieć, że w Senacie opanowanym przez opozycję można liczyć na rzetelną dyskusję. Nie chcemy politycznej szopki. A przecież wiadomo: trwa kampania wyborcza - przekazał Interii jeden z parlamentarzystów.

Wniosek został przegłosowany przez opozycję. W Senacie o działaniach rządu dotyczących koronawirusa mówili wiceminister zdrowia Waldemar Kraska czy Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny.

Jakub Szczepański