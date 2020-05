Umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy obowiązuje od listopada, ale dopiero teraz Zbigniew Ziobro wywalczył sobie realizację części jej postanowień. Dlatego w szeregach ziobrystów czuć frustrację. Tym bardziej, że w sporze o termin wyborów prezydenckich to Solidarna Polska okazała lojalność względem Jarosława Kaczyńskiego, a Porozumienie Jarosława Gowina zachwiało koalicją.

Zbigniew Ziobro

Mówi jeden z bliskich współpracowników prezesa PiS: - Solidarna Polska była bardzo sfrustrowana. Stąd wywiady liderów partii. Wiadomo, że Zbyszek Ziobro zgadza się na rozmowę z mediami, kiedy ma interes.

- Na pewno ziobryści chodzili na Nowogrodzką i utyskiwali: Porozumienie dostało wszystkich wicewojewodów, a my, chociaż jesteśmy lojalni (w sporze o termin wyborów - red.), nie - dodaje źródło Interii.

Ostatnia rozmowa Zbigniewa Ziobry z tygodnikiem "Sieci" wybrzmiała dość ostro. Były słowa o nadszarpnięciu zaufania i uwagi pod adresem Jarosława Gowina, który "postawił całą koalicję w bardzo trudnej sytuacji". "To, że nie stawiamy niczego na ostrzu noża, nie oznacza, że nie oczekujemy wzajemnego szacunku i że nie będziemy kładli nacisku na dochowywanie zobowiązań" - przyznał minister sprawiedliwości.

W podobnym tonie podczas rozmowy z Interią wypowiadał się europoseł Patryk Jaki, który jest bliskim współpracownikiem lidera Solidarnej Polski. - To, co się niedawno wydarzyło ("wolta Gowina" - red.), było niepotrzebne. Chcemy przestrzegania dotychczasowej umowy oraz dokończenia reform - powiedział polityk.



Jak się okazuje, naciski ziobrystów odniosły pozytywny dla nich skutek. Przynajmniej jeśli chodzi o urzędy wojewódzkie.

Od początku tego tygodnia Solidarna Polska zyskała trzy stanowiska wicewojewodów. W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewodą został Michał Bąkowski, na Lubelszczyźnie nowym stanowiskiem cieszy się Bolesław Gzik. Ziobryści mają też swojego człowieka na Dolnym Śląsku. Po dwóch miesiącach oczekiwania wicewojewodą został tam Bogusław Szpytma. - To żadna nagroda za lojalność, a realizacja wcześniejszych ustaleń - podkreśla jeden z naszych informatorów.

Na realizację umowy z listopada działacze Solidarnej Polski czekali ponad pół roku. O tym, że Szpytma, były burmistrz Kłodzka, zostanie wicewojewodą, "Gazeta Wyborcza" pisała jeszcze w lutym. W tym samym czasie pojawiały się doniesienia o nominacji dla Bąkowskiego. - Ta nominacja jest prestiżową sprawą - podkreślał wówczas Tadeusz Cymański, jeden z posłów Ziobry.

Edward Siarka wiceministrem?

Stanowiska w urzędach wojewódzkich to nie wszystko, co Solidarna Polska ma zagwarantowane w umowie koalicyjnej. Poza podziałem subwencji pomiędzy koalicjantów, ziobryści mają mieć swojego wiceministra w Ministerstwie Środowiska kierowanym przez Michała Wosia. Jak dowiedziała się Interia, chodzi o Edwarda Siarkę, które jest także wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PiS.



- Odpowiedni wniosek (dotyczący Siarki - red.) został złożony w ubiegłym tygodniu. Wcześniej nie można było go powołać na stanowisko ze względów formalnych - mówi jeden z naszych informatorów ze Zjednoczonej Prawicy.

O ile można powiedzieć, że brak nominacji dla Edwarda Siarki to żadna złośliwość, o tyle stanowiska wicewojewodów to już inna para kaloszy. Skąd opóźnienia? - Możliwe, że chodzi o decyzje regionalne. Umowa w Warszawie to jedno, trzeba też skłonić danego wojewodę, żeby powołał kogoś z szeregów koalicjantów. Na dole bywa różnie - mówi polityk PiS sprzyjający Mateuszowi Morawieckiemu.

Zdaje się jednak, że w zapewnienia kolegów z otoczenia premiera nie wierzą ludzie Zbigniewa Ziobry. - Wszystko musimy sobie wyszarpać. W kwestii wicewojewodów Mateusz Morawiecki ewidentnie zrobił na złość Solidarnej Polsce - mówi nam jeden z ziobrystów. I podkreśla, że chociaż jego partia była lojalna w stosunku do prezesa PiS, to ludzie Jarosława Gowina bez problemu dostają to, czego chcą.

Jakub Szczepański