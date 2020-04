Ziobryści: Jarosław Gowin spalony w środowisku

Jarosław Gowin próbuje stawiać warunki prezesowi PiS. Ostatnio szef Porozumienia stawał okoniem w sprawie przeprowadzenia majowych wyborów prezydenckich. Konfliktowi przygląda się ekipa Solidarnej Polski, która zaczyna krytycznie spoglądać na działania koalicjanta. – Jarosław Gowin staje się spalony w środowisku – mówi Interii jeden z bliskich współpracowników Zbigniewa Ziobry.

Polityczne otoczenie szefa resortu sprawiedliwości ostatnio przycichło. Jak słyszymy w kuluarach, kierownictwo partii naciska, żeby w sprawach Zjednoczonej Prawicy nie wypowiadać się pod nazwiskiem. Podobno z grzeczności dla Porozumienia, którego domeną są sprawy gospodarcze.

Po rozmowach z politykami prawicy, gazeta.pl pisze, że Solidarna Polska jest "bardzo mocno dotknięta koronawirusem". - Są zupełnie wycofani - powiedział dziennikarzom portalu jeden z członków rządu. Na ile to uzasadniona teza? Wiadomo, że ludzie Ziobry faktycznie mają sporo problemów ze zdrowiem: koronawirusem zakazili się poseł Edward Siarka czy Michał Woś, minister środowiska.

- Nie są to ostre przypadki zachorowania. Obaj czują się dobrze. Wszyscy pozostali funkcjonują normalnie. Zapewniam, jesteśmy bardzo aktywni - mówi nam jeden z polityków obozu Solidarnej Polski. - Wspieramy kwestie związane z Kodeksem wyborczym. Uważamy, że im więcej Polaków będzie w stanie zagłosować, tym lepiej dla demokracji - tłumaczy kolejny z naszych rozmówców. Jak słyszymy, ziobryści stoją w tej kwestii "murem za Kaczyńskim".

"Za pół roku może być gorzej "

Dlaczego Polacy mieliby pójść do urn wyborczych w maju, a nie innym terminie? - Walczymy o to, żeby epidemia przygasła, ale nikt nie wskazuje, że za rok będzie lepiej. Analizy Instytutu Roberta Koha czy Oxfordu mówią bardziej o początku niż końcu epidemii - podnosi jedno ze źródeł Interii zbliżonych do Ziobry. - Wybory z 10 maja odbywałyby się w nadzwyczajnych okolicznościach. Jednak po zmianie terminu, czyli za pół roku, może być gorzej - dodaje jeden z posłów.

Zdaniem jastrzębi z parlamentarnego klubu PiS, opozycja chce przełożyć wybory tylko po to, żeby kupić sobie czas. Bo w tej chwili nie jest w stanie wygrać ze Zjednoczoną Prawicą. Według naszych rozmówców, w sytuacji doskonale odnajduje się także Jarosław Gowin. Ich zdaniem, to nie przypadek, że stawia się prezesowi PiS.

- Ostatnie wyniki wyborów parlamentarnych pokazały, że Jarosław Gowin staje się spalony w środowisku (dostał 15 802 głosy - red.). W Krakowie uzyskał gorszy wynik niż niektórzy nasi radni - twierdzi jeden z informatorów Interii. - Zachowuje się tak, jakby to on, a nie PiS zdobył 200 mandatów. Założył, że notowania Zjednoczonej Prawicy będą spadały, a za rok będą znacząco niskie. Wtedy chciałby na tym skorzystać - dodaje bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry.



Jarosław Gowin mógłby wystawić swojego kandydata?

W obozie PiS słychać nawet plotki o tym, że jeśli wybory udałoby się przesunąć to Jarosław Gowin mógłby wystawić swojego kandydata. Nie wiadomo też, jak w takiej sytuacji zachowa się Mateusz Morawiecki i czy sam nie chciałby zawalczyć o fotel prezydenta. - I jeden, i drugi może zagrać na nosie Andrzejowi Dudzie - uważa jeden z polityków Solidarnej Polski. Warto dodać, z przecieków wynika, że prezydent też skłania się ku przeprowadzeniu wyborów w maju.

Próbowaliśmy uzyskać formalne stanowisko ziobrystów. - Robimy wszystko, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy był spójny. Chcemy dobrze współpracować i wierzymy, że przed nami jeszcze wiele lat wspólnego działania - mówi Interii europoseł Patryk Jaki, kiedy pytamy go o tarcia w obozie władzy.

Jacek Ozdoba, dawniej stołeczny radny, od czasu ostatnich wyborów także poseł Zjednoczonej Prawicy: - To nie czas na żadne podziały. W chwilach kryzysowych udowadniamy, że jesteśmy jeszcze bardziej zjednoczeni w walce z obecnym zagrożeniem wynikającym z COVID-19. Państwo musi funkcjonować normalnie. Jestem pewien, że wszystkie podejmowane decyzje są i będą racjonalne - słyszy Interia.

Kiedy o zmiany Kodeksu wyborczego oraz majowe głosowanie w wyborach prezydenckich pytamy Sebastiana Kaletę, wiceminister sprawiedliwości ucina: - Dziś nikt nie jest w stanie powiedzieć, jaka będzie sytuacja epidemiczna za kilka tygodni czy miesięcy, dlatego ewentualne zabezpieczenia procesu wyborczego są czymś naturalnym.

Zmiany za zgodą PO

Emocje tonuje jeden z bliskich współpracowników Jarosława Gowina. - Jesteśmy lojalnymi członkami obozu Zjednoczonej Prawicy, pracujemy na rzecz Andrzeja Dudy. Co do daty najbliższych wyborów chodzi o zdrowie i życie Polaków - mówi Interii Kamil Bortniczuk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Porozumienia. - Jeżeli pojawiają się jakieś dobre pomysły (dotyczące wyborów - red.), będziemy o nich rozmawiać. Żeby wprowadzić obecne propozycje, potrzeba zgody opozycji - dodaje.



O co chodzi? Senat opanowany przez opozycję ma 30 dni na zajęcie się każdą ustawą. Bez zgody przeciwników PiS zmiany mogłyby zostać wprowadzone na tyle późno, że nie dałoby się z nich skorzystać w czasie wyborów 10 maja. Jak usłyszeliśmy nieoficjalnie, prace nad ewentualnymi zmianami Kodeksu wyborczego wciąż trwają i są przedmiotem dyskusji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.

W środę wieczorem przez ponad dwie godziny trwała pilna narada kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej. Dyskutowano m.in. sposób przeprowadzenia wyborów i przyszłość Zjednoczonej Prawicy.



Jakub Szczepański