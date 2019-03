"Poprzednia kampania PiS opierała się na wzbudzaniu strachu przed falą imigrantów, która rzekomo miała zalać Polskę. Straszyli chorobami, strefami szariatu. Teraz "bronią" nasze dzieci przed środowiskami homoseksualnymi. Kolejny wróg".

Reklama



Z Małgorzatą Kidawą-Błońską, wicemarszałek Sejmu i członkinią zarządu krajowego PO, rozmawiają Aleksandra Gieracka i Jolanta Kamińska.



Aleksandra Gieracka, Jolanta Kamińska: O! Widzimy, że u pani marszałek w gabinecie już kwiaty w kolorze czerwonym. Nowe wytyczne od razu wcielone w życie?

Reklama

Małgorzata Kidawa-Błońska: - Za kwiaty w Sejmie odpowiada firma zewnętrzna, która zastosowała się do nowych zaleceń Kancelarii Sejmu. Rzeczywiście, w dni posiedzeń sejmowych i w święta narodowe, w kuluarach, w centralnym punkcie przy wejściu na salę posiedzeń, jak i w każdym pomieszczeniu gmachu Sejmu, kwiaty mają być biało-czerwone.

Podoba się pani ten pomysł?

- Jestem zdania, by w tej sprawie dać kwiatom wolność. Podczas uroczystości państwowych np. składając wieńce podkreślamy kolorem doniosłość danego wydarzenia. Jednak kwiaty w pomieszczeniach powinny je dekorować, wprawiać nas w dobry nastrój i cieszyć nasz wzrok. Powinny być apolityczne.

A jak się pani pracuje w Prezydium Sejmu? Iskrzy?

- Być może powiem coś zaskakującego, ale posiedzenia Prezydium Sejmu przebiegają zazwyczaj dość spokojnie. Są z pewnością spokojniejsze niż obrady Sejmu. W sprawach spornych zawsze przeprowadzane są głosowania, które jako opozycja przegrywamy. Ale taka jest arytmetyka w Sejmie, co przekłada się na skład Prezydium. Mamy prawo do przedstawiania naszego stanowiska, do zgłaszania sprzeciwu, z czego oczywiście korzystamy. Od czasu do czasu zdarzy się dzień dobroci dla opozycji i wówczas możemy liczyć na drobne ustępstwa np. dziesięć minut zamiast pięciu na wystąpienie klubowe. Ale to w zasadzie wszystko na co możemy liczyć. W tych sytuacjach na pierwszy plan wychodzi kluczowa rola szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości a jednocześnie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Marszałek Kuchciński ma ostateczne zdanie, jednak jego wydanie poprzedza konsultacją z Klubem Parlamentarnym PiS. Zdanie szefa klubu jest z góry do przewidzenia.

To Ryszard Terlecki rozdaje karty?

- Ma bardzo silną pozycję, wydaje decyzje polityczne PiS. Jest też najbardziej rygorystycznie przestrzegającym czasu wicemarszałkiem - nie daje posłom szans na nawet jedną, dodatkową sekundę wypowiedzi.

Na prezydium Sejmu zapadają też decyzje o przyznawaniu kar posłom. Na obniżanie pensji skarży się ciągle Sławomir Nitras, rekordzista pod tym względem. Mówi, że jest "prześladowany przez pisowską część prezydium".

- Sławek Nitras jest posłem z silnym temperamentem, ale karanie go przybiera postać uporczywego nękania. Jestem przeciwniczką finansowego karania posłów za ich wypowiedzi na sali plenarnej. Wystąpienia posłów są często emocjonalne, jednak najczęściej mieszczą się w granicach krytyki. Nie tylko w naszym Sejmie tak się dzieje. Trzeba brać poprawkę na to, że dla rządu PiS krytyka jest wyjątkowo trudna do przyjęcia. Mam wrażenie, że z nowego w tej kadencji narzędzia, czyli kar finansowych, zrobiono bat na opozycję, chce się nas zastraszyć i uciszyć. Emocje udzielają się każdej ze stron, ale rolą prowadzącego obrady marszałka jest ich wygaszanie. Tymczasem marszałek sam generuje konflikty, czego apogeum obserwowaliśmy w grudniu 2016 r., gdy protestowaliśmy w obronie mediów i wykluczonego z obrad Michała Szczerby.

Kary finansowe przyznawane Sławomirowi Nitrasowi są adekwatne do jego przewinień?

- Na nazwisko posła Nitrasa PiS jest szczególnie uczulone. Doszło już do tego, że jest upominany za rzeczy, których nie robi. Sławek ma silny charakter, ale nie jest to powód, by go tak prześladować.

A słynne "Siadaj, dziadowski marszałku!" było przekroczeniem dopuszczalnej granicy?

- Wcześniej tego samego dnia marszałek Terlecki mówił o "dziadowskiej telewizji". To było odniesienie do jego wypowiedzi. Należy zauważyć, że marszałkowi i wicemarszałkom wolno mniej w Sejmie, muszą bardziej ważyć słowa. Są szczególnie odpowiedzialni za poziom debaty w Sejmie. Jak już wspomniałam emocjonalne wypowiedzi pojawiają się zarówno wśród posłów PiS, jak i opozycji. Refleksja powinna więc pojawić się po każdej ze stron.

Zdjęcie Małgorzata Kidawa-Błońska i Sławomir Nitras / STANISLAW KOWALCZUK / East News

To prawda, że politycy PO zrzucają się na pensje dla posłów, którym zostały obcięte uposażenia? Platforma utworzyła specjalny fundusz solidarnościowy?

- Nie ma czegoś takiego, nie ma oficjalnego funduszu. Mamy fundusz klubowy z naszych własnych składek, który wykorzystujemy, żeby pomóc jak przyjaciele w różnych przypadkach, w sytuacjach losowych. Rzeczywiście Sławkowi pomagamy, bo bardzo trudno utrzymać rodzinę, kiedy za wykonywanie swojej pracy - a on jest posłem zaangażowanym, aktywnym i merytorycznym - ciągle ma się obcinane wynagrodzenie.

Pani marszałek, Platforma ma problem dziś z deklaracją LGBT podpisaną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego?

- To nie my mamy problem z deklaracją, którą podpisał Rafał Trzaskowski. Duży kłopot ma z tym Prawo i Sprawiedliwość. Jestem przekonana, że nie przeczytali dokładnie ani tego dokumentu ani wytycznych WHO. Jeden z posłów PiS pytany na antenie czy czytał ten dokument przyznał rozbrajająco, że nie... Że przeczytał jedynie podstawowe założenia, a to nie przeszkadza, by zabrał głos w dyskusji. Dyskutują więc na temat tego, co jedna pani powiedziała drugiej pani, powielają kłamstwa i półprawdy, w które sami zaczynają wierzyć. Jeżeli czołowi politycy PiS mówią o tym, że można edukację seksualną prowadzić w przedszkolu, to znaczy, że albo oni nigdy nie wychowywali dzieci, albo w ogóle nie wiedzą, o czym mówią. Żadne tego typu zajęcia nie mogą się odbyć bez zgody rodziców, więc w jakim celu straszą i kłamią, że coś takiego ma się dziać?

Przecież edukacja seksualna w szkołach funkcjonuje. Jest niewystarczająca, że konieczne są dodatkowe zajęcia w tym obszarze?

- Edukacja w zakresie tolerancji, przeciwdziałania ksenofobii i przemocy powodowanej nienawiścią jest bardzo potrzebna szczególnie dzisiaj, kiedy zjawiska, o których wspomniałam, nasilają się. W deklaracji jest też mowa o walce z hejtem, który może doprowadzić w skrajnych przypadkach nawet do samobójstwa. Młodzi ludzie muszą mieć wiedzę o tym jak przeciwdziałać tym niebezpiecznym zjawiskom i gdzie się udać po pomoc. Ta deklaracja ma dawać poczucie bezpieczeństwa, a nie zagrożenia, jak stara się ją przedstawiać PiS. Dokument udostępnia także nauczycielom i rodzicom odpowiednie narzędzia, by potrafili dobrze zdiagnozować problemy młodzieży.

Łączenie kwestii edukacji seksualnej z deklaracją LGBT spowodowało, że część rodziców poczuła się zaniepokojona.

- Myślę, że jest to związane z nazwą, z tytułem samej deklaracji, a nie treścią dokumentu. Ostatnio jest taka tendencja do czytania wyłącznie nagłówków i wyrażania opinii na ich podstawie. Przecież chodzi o to, żebyśmy wiedzieli trochę więcej i byli bardziej otwarci w stosunku do innych ludzi. Zaniepokojonych deklaracją zachęcam do jej przeczytania. Wszystko stanie się wtedy jasne i dyskusja stanie się bardziej merytoryczna.

Czyli uważa pani, że część polityków PO też przeczytała tylko nagłówki? Bo głosy krytyczne płyną również z waszego środowiska. Ostro ruch Trzaskowskiego wypunktował Roman Giertych, a jego analizę za "wnikliwą i rzeczową" uznał pani partyjny kolega Włodzimierz Karpiński. Hanna Gronkiewicz-Waltz skrytykowała szczególne wyróżnianie jednej grupy oraz wytyczne WHO, do których odsyła deklaracja.

- Ochrona osób dyskryminowanych nie może być w moim odczuciu traktowana jako "wyróżnianie". Postrzegam to raczej jako chęć zrównania ich szans z innymi. Rafał Trzaskowski krytykowany jest za plany utworzenia hostelu interwencyjnego, w którym schronienie otrzymają osoby narażone na dyskryminację ze względu na orientację seksualną. Opieka nad ofiarami przemocy to priorytet. W Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce funkcjonują domy samotnej matki, domy dla kobiet, które musiały uciekać przed oprawcami. Budując system opieki społecznej powinniśmy myśleć szerzej i uwzględniać wykluczonych ze względu na niepełnosprawność, wiek, bezdomność, jak również osoby homoseksualne. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy ze strony partii rządzącej panuje przyzwolenie na mowę nienawiści.

A w kontekście politycznym podpisanie deklaracji LGBT akurat teraz przez wyborami, to nie był błąd?

- To było zobowiązanie Rafała Trzaskowskiego, z którego się wywiązał. Jest niezależnym samorządowcem. Należy mieć też na uwadze, że temat, o którym rozmawiamy jest częścią tego, co robi miasto. W Warszawie dzieje się o wiele więcej.

PiS podchwycił temat, oskarżył opozycję o "atak na dzieci" i rozpętała się burza. Platforma musi się tłumaczyć.

- To PiS powinien wytłumaczyć się ze swojego cynicznego podejścia do działań antydyskryminacyjnych. Zbudował wokół deklaracji przekaz o wojnie ideologicznej, co jest trudne do zrozumienia, bo pomoc wykluczonym nie ma ideologicznych barw. Ani ja, ani Platforma nie mamy się z czego tłumaczyć. Wychowałam syna, wiem, jakie pytania zadają dzieci. Wiem, że trzeba ich uczyć tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka. Każdy, kto wychował dzieci i wnuki wie jak ważne jest, by potrafiły identyfikować niebezpieczeństwa. Musimy mieć poczucie, że zrobiliśmy wszystko, żeby je chronić przed hejtem, nienawiścią, złym dotykiem.

"To PiS powinien wytłumaczyć się ze swojego cynicznego podejścia do działań antydyskryminacyjnych. Zbudował wokół deklaracji LGBT przekaz o wojnie ideologicznej, co jest trudne do zrozumienia, bo pomoc wykluczonym nie ma ideologicznych barw. Ani ja, ani Platforma nie mamy się z czego tłumaczyć"





Wywołany przez Rafała Trzaskowskiego temat dał PiS-owi paliwo.

- Wykorzystują ten temat do przykrycia ich afer. Prawo i Sprawiedliwość cały czas milczy na temat Srebrnej, chcą ukryć naszą tablicę ukazującą powiązania osób zamieszanych w tę sprawę. Nie mówią o pieniądzach, z których sfinansują tzw. "piątkę Kaczyńskiego". Znaleźli natomiast zastępczego wroga, na którego skierowali całą swoją energię.

Czy PO chce czy nie, to jednak już wytyczyło tor kampanii wyborczej.

- Poprzednia kampania PiS opierała się na wzbudzaniu strachu przed falą imigrantów, która rzekomo miała zalać Polskę. Straszyli chorobami, strefami szariatu. Tą obrzydliwą kampanią bardzo podzielono Polaków. PiS robi to zresztą do dziś. Teraz "broni" nasze dzieci przed środowiskami homoseksualnymi. Kolejny wróg. Ja bym wolała chronić nasze dzieci przed takimi pomysłami jakie ma Prawo i Sprawiedliwość.

Jednocześnie PiS prezentuje nowe obietnice socjalne i to również narzuca ton debacie. Jak odpowie na to Platforma?

- Jesteśmy w trakcie kampanii europejskiej. Czy PiS odniosło się w jakikolwiek sposób na temat miejsca Polski w Unii Europejskiej i tego, jak postrzegają Unię? Przecież dopiero na potrzeby wyborów wyjęli z szaf pochowane unijne flagi. Po wyborach europejskich zapewne znów tam wrócą.

Na konwencji w Jasionce przedstawili "Deklarację europejską".

- To puste słowa. PiS pomija w tej kampanii sprawy europejskie skupiając się na własnych, krótkowzrocznych interesach. W wystąpieniu ministra spraw zagranicznych [expose Jacka Czaputowicza wygłoszone w Sejmie 14 marca - red.] nie doszukałam się jakiegoś znaczącego fragmentu o naszej pozycji w Unii Europejskiej. Minister mówił o ilości spotkań i konferencji międzynarodowych, o relacjach z państwami afrykańskimi, ale o Europie niewiele. Usłyszeliśmy, że Niemcy są naszym strategicznym partnerem gospodarczym, ale jak układają się nasze relacje z krajami UE? Jak Polska chce tworzyć wspólnotę? Brak przedstawienia wizji roli Polski w Europie świadczy o tym, że PiS nie przykłada do tego istotnej roli.

PO będzie skupiać się na punktowaniu i recenzowaniu działań PiS, czy na prezentowaniu własnego programu na wybory europejskie?

- W tej kampanii będziemy mówić o sprawach europejskich, o konieczności przywrócenia Polsce należytej roli w Unii Europejskiej. Program na wybory jesienne, a taki przedstawił już PiS, to odrębna sprawa. Nasze założenia są przygotowywane, pracujemy nad pakietami ustaw dotyczącymi polityki senioralnej, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa i spraw kobiet. We właściwym czasie je zaprezentujemy.

Zdjęcie Rafał Grupiński, Małgorzata Kidawa-Błońska i Grzegorz Schetyna w Sejmie / Piotr Molecki / East News

Platforma ustaliła już jedno wspólne stanowisko w sprawie "500 plus" na pierwsze dziecko, które zapowiedziało PiS? Raz mówicie, że ukradli wasz pomysł, a jednocześnie szef klubu PO Sławomir Neumann oświadcza, że to "tani populizm" i "kupowanie wyborców".

- Przypominam, że od momentu, gdy PiS wprowadzało program "500 plus", to Platforma Obywatelska konsekwentnie zwracała uwagę, że jeżeli ten program ma odnieść zamierzone efekty, to powinien dotyczyć od razu pierwszego dziecka. Mówiliśmy tak od początku i podtrzymujemy, że należy program rozszerzyć. Czy to nie zastanawiające, że prezes Kaczyński decyduje się na wprowadzenie tego rozwiązania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Dlaczego nie kilka tygodni wcześniej, gdy przyjmowany był budżet?

Przed wyborami w 2015 r. PO krytykowała pomysł "500 plus" mówiąc, że budżet tego nie wytrzyma, potem ogłosiliście rozszerzenie tego na pierwsze dziecko. Teraz znów z jednej strony krytykujecie, a z drugiej mówicie, że program zostanie utrzymany. To się rozmywa.

- Nie rozmywa się. PiS miał w 2015 r. plany wprowadzenia darmowych leków dla seniorów, pomocy frankowiczom, podniesienia kwoty wolnej od podatku. To niespełnione obietnice, które wiązały się z ogromnym obciążeniem budżetu. My w ciągu dwóch kadencji naszych rządów wprowadziliśmy wiele programów skierowanych do rodzin. Wsparcie rodzin było naszym priorytetem. Może nie daliśmy pieniędzy do ręki, ale to także była realna pomoc np. darmowe podręczniki, przedszkola za złotówkę, wydłużanie urlopów rodzicielskich. Więc to nie jest tak, że PiS doszło do władzy i pomoc dla rodzin jest tylko ich zasługą.

Platforma zagłosuje za projektem rozszerzającym program "500 plus"?

- Nie mam w zwyczaju deklarować poparcia dla jakiegoś rozwiązania jeśli nie ma projektu ustawy. Wszystko zależy od szczegółów. Musimy dowiedzieć się, skąd będą pochodzić pieniądze, z których sfinansowany zostanie rozszerzony program. Poznajmy najpierw propozycję rządu, ale przypomnę, że wprowadzenie 500 złotych na pierwsze dziecko było naszym pomysłem.

Będzie wspólne stanowisko partii opozycyjnych, tworzących koalicję, w sprawie projektów dotyczących "piątki Kaczyńskiego"?

- Poczekajmy na projekty ustaw. Wówczas będziemy mogli się do nich odnieść.

Przy "500 plus" już pojawia się rozdźwięk. PSL zapowiada, że będzie głosować za, Nowoczesna jest niechętna, pani ucieka od odpowiedzi. PiS tylko na to czeka.

- Myślę, że nie znajdą panie wypowiedzi polityka opozycji o planach wycofania "500 plus".

"Nie mam w zwyczaju deklarować poparcia dla jakiegoś rozwiązania jeśli nie ma projektu ustawy. Wszystko zależy od szczegółów. Musimy dowiedzieć się, skąd będą pochodzić pieniądze, z których sfinansowany zostanie rozszerzony program 500 plus"

Do majowych wyborów partie opozycyjne idą razem. Koalicja Europejska powstała w bólach? Trudno było się dogadać?

- Dobre rzeczy zawsze wymagają zachodu i trudu. Połączenie najważniejszych formacji po stronie opozycji wymagało zaangażowania liderów wszystkich partii, pójścia na pewne ustępstwa i znalezienia punktów wspólnych - one zostały znalezione. Najtrudniejszy moment za nami.

Kiedy poznamy program Koalicji Europejskiej na wybory do PE?

- Na konwencji, która odbędzie się w przyszłą sobotę 23 marca.

Jaka jest światopoglądowo Koalicja Europejska?

- Stworzyliśmy Koalicję opartą na wspólnej wizji Europy. Wszyscy członkowie koalicji chcą Europy opartej na wartościach, na praworządności oraz ochronie praw i wolności obywatelskich. Chcemy silnej Polski w silnej Unii Europejskiej.

A czy w związku z otwarciem Platformy na progresywne środowiska nastąpiła liberalizacja poglądów w samej Platformie? Nowoczesna, Zieloni, SLD mówią chociażby o uregulowaniu relacji państwo-Kościół: zniesieniu finansowania lekcji religii z budżetu, likwidacji Funduszu Kościelnego.

- W Polsce jest rozdział państwa od Kościoła, publiczne szkoły są świeckie, lekcje religii są dla tych, którzy chcą - nikt tu nikomu niczego nie narzuca. Dziś mówimy o wyborach do PE, który nie zajmuje się tymi kwestiami. To są nasze wewnętrzne sprawy, a nie program do UE.

Dyskusja na temat kwestii światopoglądowych już rozgorzała. Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej, z którą koalicja współpracuje, zapowiada, że po wyborach parlamentarnych będą wprowadzone związki partnerskie. Tego samego chce wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej z Nowoczesnej - mówi nawet o możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne w kolejnym etapie. Platforma od tego nie ucieknie. Popieracie te postulaty?

- To prywatna opinia Pawła Rabieja, co sam podkreślił. Niestety, od razu została wykorzystana do ataku na Koalicję, PiS otrzymało argument do walki politycznej. Jeśli chodzi o związki partnerskie, to sprawa ta będzie uzgadniana ze wszystkimi partnerami koalicji na wybory jesienne. To jeszcze przed nami.

O co toczy się gra w wyborach do PE?

- O wartości. O to jakim krajem będzie Polska. Czy będziemy takim krajem, na jaki zasługujemy, czyli w sercu Europy.

"W sercu" a "nie sercem", jakby chciał PiS?

- Ważne żebyśmy byli znów krajem, który będzie miał miejsce przy głównym stole decyzyjnym. PiS swoją konsekwentną polityką konfliktowania się z dotychczasowymi partnerami zepchnął Polskę za margines UE. Chciałabym, by Polska przestała być recenzentem UE jak jest teraz, ale współtworzyła i organizowała jej działania.

A co PO uzna za sukces w tych wyborach?

- Każdy proeuropejski poseł do PE, każdy procent więcej niż PiS. To jedne z najważniejszych wyborów od lat. I mam wrażenie, że Polacy też mają to poczucie, że one są ważne dla ich życia tutaj w Polsce.

Rozmawiały: Aleksandra Gieracka i Jolanta Kamińska



***



Zobacz również inne wywiady z cyklu Rozmowa Interii:



Gronkiewicz-Waltz: Teraz wszyscy mnie kochają



Kowal: Zostało naruszone jądro PiS