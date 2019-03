"Przyznawanie podwyżek tylko tym środowiskom, które podejmują akcję protestacyjną to bardzo zła metoda. Gdybym miał dziś uczciwie odpowiedzieć - również jako były szef Solidarności - to wcale nie jestem przekonany, czy zgodziłbym się z tezą, że to nauczyciele są najbardziej zapomnianą grupą zawodową pod względem płacowym."

Z Januszem Śniadkiem, posłem PiS i byłym przewodniczącym NSZZ "Solidarność", rozmawiają Aleksandra Gieracka i Jolanta Kamińska.

Aleksandra Gieracka, Jolanta Kamińska, Interia: Czuje się pan jeszcze związany z Solidarnością?

Janusz Śniadek: - Deklarację wstąpienia do Solidarności podpisywałem równocześnie z pierwszą umową o pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w 1981 roku, po ukończeniu studiów. Rok wcześniej 15 sierpnia 1980, pracując w spółdzielni studenckiej na terenie stoczni, brałem udział w rozpoczynającym się strajku. Pamiętam Andrzeja Kołodzieja przemawiającego do stoczniowców z wózka akumulatorowego. Od tamtego czasu jestem sercem i duszą z Solidarnością.

A więc rozumie pan dziś nauczycieli, którzy coraz ostrzej domagają się podwyżek? Wśród nich są nie tylko związkowcy zrzeszeni w ZNP, ale też ci z Solidarności.

- W wyniku prowadzonej polityki gospodarczej i uszczelnieniu luki VAT-owskiej, nastąpiła znacząca poprawa sytuacji budżetowej, umożliwiająca naszemu rządowi wielkie transfery społeczne np. "500 plus" , lub obniżenie wieku emerytalnego. Rosły płace w sferze produkcyjnej, w usługach, rosła średnia płaca krajowa. Pierwsze od lat, podwyżki w sferze budżetowej, pozostającej płacowo nieco w tyle za innymi, nie zaspakajają rosnących oczekiwań i w naturalny sposób pojawiają się roszczenia. Powiem w oparciu o swoje związkowe doświadczenie, że gdy sytuacja gospodarcza jest trudna i dotyka to wszystkich, to jest w miarę spokojnie. Problemy pojawiają się wówczas, kiedy zaczyna się poprawiać, a owoce wzrostu gospodarczego w odbiorze ludzi dzielone są niesprawiedliwie. Z taką sytuacją mamy do czynienia ostatnio, kiedy pojedyncze grupy zawodowe, dysponujące dużą siłą nacisku, w wyniku protestów uzyskują więcej od innych. Celowo ich nie wymieniam, żeby nie antagonizować. Podkreślam, dzisiaj w pełni uprawnione roszczenia płacowe może mieć wiele grup zawodowych. Nauczyciele mają propozycję pewnego scenariusza podwyżek, walczą o więcej, ale wiele grup nie ma nawet tego.

Nauczyciele uważają, że podwyżka o około 120-160 zł brutto - jest śmiesznie mała. Tymczasem płace policjantów od 1 stycznia 2019 roku wzrosły o ponad 600 zł brutto.

- Nie wiem dokładnie na jakie kwoty przekładają się zapowiedziane podwyżki, ale ta przytoczona dla nauczycieli to z pewnością tylko jedna z trzech obiecanych transz. W listopadzie zawarto porozumienie o podwyżkach dla całej "mundurówki", nie tylko policjantów. To musiało wywołać efekt roszczeń płacowych w całej tzw. administracji zespolonej. Przyznawanie podwyżek tylko tym środowiskom, które podejmują akcję protestacyjną to bardzo zła metoda. Gdybym miał dziś uczciwie odpowiedzieć - również jako były szef Solidarności - to wcale nie jestem przekonany, czy zgodziłbym się z tezą, że to nauczyciele są najbardziej zapomnianą grupą zawodową pod względem płacowym.

Błędem jest podwyższanie płac tylko dla niektórych zawodów licząc na to, że pozostali będą siedzieli cicho. Związki branżowe z definicji walczą tylko o swoją branżę. Rolą rządu jest pamiętać o wszystkich pracownikach.

Domagają się za dużo?

- MEN zapowiedział do stycznia 2020 roku cykl podwyżek dla nauczycieli, na poziomie prawie 16 proc. łącznie. To nie satysfakcjonuje kierownictwa ZNP i części nauczycieli, którzy prawdopodobnie wezmą udział w zapowiadanym strajku. Postulat 1000 zł podwyżki do podstawy oznacza w skutkach dużo więcej i wydaje się wręcz zaporowy. Kontrowersyjny jest termin protestu grożący zakłóceniem egzaminów, co uderzyłoby w dzieci. Nie kwestionując roszczeń i racji nauczycieli uważam, że sytuacja wymaga tego, aby się przyjrzeć płacom w całej sferze budżetowej. Dokonać przeglądu poziomu płac we wszystkich grupach zawodowych. Wynegocjować docelowy taryfikator wynagrodzeń, oraz rozłożoną w czasie i połączoną z koniecznymi podwyżkami ścieżkę dojścia uwzględniającą możliwości budżetowe. To by było uczciwe podejście do problemu.



Przyznanie podwyżek policjantom i lekarzom zachęciło nauczycieli do walki o swoje. Rząd popełnił błąd, przystając na żądania tamtych grup?

- Błędem jest podwyższanie płac tylko dla niektórych zawodów, licząc na to, że pozostali będą siedzieli cicho. Związki branżowe z definicji walczą tylko o swoją branżę. Rolą rządu jest pamiętać o wszystkich pracownikach. Wierzę też w Solidarność, która zrzesza niemal wszystkie zawody. Polska musi być dobrą matką dla wszystkich swoich dzieci.

Nauczyciele nie zamierzają ustąpić. ZNP zapowiada strajk w trakcie egzaminów, a oświatowa Solidarność zaostrzenie protestów. Konflikt narasta. Jak go rozwiązać?

- Tylko kompleksowo. Natomiast jeszcze raz odpowiadam, że w tej chwili z punktu widzenia rządu, który występuje tu w roli pracodawcy, zaspokajanie roszczeń tylko jednej grupy musi przynieść skutek taki, że natychmiast wszystkie inne grupy wystąpią z podobnymi roszczeniami i też będą miały rację. Bez rozwiązania systemowego nie rozwiążemy tego problemu. Widzę tu rosnącą odpowiedzialność rządu, by wyjść z propozycją zaspokojenia wszystkich grup zawodowych. Dziś nie ma żadnych racji, ani etycznych, ani związkowych, które by powiedziały, że powinniśmy załatwić sprawę nauczycieli, a zapomnieć o wszystkich innych.

Tydzień temu nauczycielska Solidarność nieoczekiwanie rozpoczęła okupację kuratorium oświaty w Krakowie. Zaskoczyło to pana?

- Nie zaskoczyło. ZNP nie ma i nie może mieć monopolu w oświacie. Solidarność ma swoje struktury we wszystkich branżach, które na co dzień zajmują się swoimi problemami, ale kiedy potrzeba, mogą liczyć na poparcie całego związku.

Obecne kierownictwo Solidarności spisuje się w dbaniu o zarobki w całej budżetówce?

- Z pewnością lepiej od poszczególnych związków branżowych, czy wręcz jednozawodowych, dba o interesy grup najsłabszych. Z drugiej strony to dużo trudniejsza rola wymagająca godzenia różnych racji i budowania kompromisów. Obecny konflikt to kolejny egzamin.

Pod koniec stycznia szef "S" Piotr Duda spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Morawieckim. Po tych rozmowach powołano związkowo-rządowe zespoły robocze. Czym się zajmują?

- Tego dowiemy się z komunikatów stron, gdy dojdzie do jakichś uzgodnień. Ja uważam, że powinny iść w kierunku, o którym wcześniej mówiłem, czyli kompleksowo spojrzeć na problem płac w budżetówce.

Zdjęcie Janusz Śniadek / Wojciech Strozyk/ / Reporter

Przed nami wybory do europarlamentu, a potem do Sejmu i Senatu. Solidarność powinna wesprzeć PiS w trakcie kampanii wyborczej? Za pana czasów związek poparł kandydatury Lecha Kaczyńskiego a potem Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

- Solidarność i związkowcy powinni wspierać programy i wszystkie rozwiązania prospołeczne, które służą pracownikom. PiS proponuje ich wiele. Ja zawsze, jako szef Solidarności, dbałem żebyśmy udzielali poparcia programom i rozwiązaniom prospołecznym. Teraz jestem w PiS dlatego, że dla mnie program tej partii jest kontynuacją ideałów sierpnia '80 roku. Rozwiązania przedstawione przez PiS realizują system sprawiedliwości społecznej, o jaki wtedy walczyliśmy.

Solidarność zdecydowanie walczyła też o zakaz handlu w niedziele. Teraz, po roku od jego wprowadzenia, pojawiają się wątpliwości, czy to rozwiązanie przyniosło pozytywne skutki. Na przykład twórcy analizy powstałej w ministerstwie przedsiębiorczości, do której dotarł "Business Insider", zalecają rozwiązanie kompromisowe, czyli powrót do dwóch niedziel handlowych. W PiS jest konflikt na tym tle?

- Z pewnością występują pewne różnice zdań, ale nie ma mowy o żadnych sporach czy konfliktach. Nic mi nie wiadomo o takich zaleceniach z któregokolwiek ministerstwa.

Pan dostrzega konieczność wycofania się z maksymalnego ograniczenia?

- W Polsce mamy do czynienia z niesłychanym lobbingiem wielkich sieci handlowych, które wstępują przeciwko temu rozwiązaniu. Wiele krajów starej Europy, na przykład Niemcy, Belgia czy Francja, ma ograniczenie handlu w niedziele. Wszystkim mądralom, którzy twierdzą, że należy uruchomić handel w niedzielę, bo w przeciwnym razie będą jakieś kolosalne straty dla gospodarki, odpowiadam: przekonajcie najpierw Niemców czy Francuzów, żeby otwierali sklepy w niedziele. I oczywiście mówię to z przekąsem.

Nie zauważa pan żadnych negatywnych skutków zakazu?

- Odpowiem głosem ludzi z branży. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług to najstarsza ogólnopolska organizacja samorządu zawodowego zrzeszająca 22 organizacje kupieckie z całej Polski. W styczniu tego roku wręczyła mi piękną statuetkę - "Zasłużony dla polskiego handlu" - dziękując za ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę. Podobnie w dyskusji na sejmowym zespole ds. przedsiębiorczości, 12 marca tego roku, ocenili ograniczenie handlu w niedzielę bardzo pozytywnie.

Z sondaży wynika, że większość Polaków chce mieć możliwość zrobienia zakupów w dwie niedziele w miesiącu. Jarosław Kaczyński swego czasu mówił "vox populi, vox Dei". Czy tym razem weźmiecie pod uwagę zdanie Polaków?

- Oczywiście, że trzeba liczyć się z opinią Polaków, ale z sondażami w sprawie handlu w niedzielę byłbym ostrożny. Proszę zauważyć, że mamy całe pokolenia młodych Polaków wychowanych w sytuacji, gdy handel był kompletnie wolny. Są przyzwyczajeni do tego, że w niedzielę w razie potrzeby mogli pójść do sklepów. Teraz to się zmieniło. W Niemczech zakaz handlu funkcjonuje od pokoleń i nikt nie ma z tym problemu. U nas musi potrwać, zanim zmienią się nawyki. Poza tym zamknięcie sklepów w niedzielę ma związek z rozkwitem gastronomii, zwiększyło frekwencję w teatrach, kinach. Sondaże, o których panie mówią, są obarczone istotnym błędem. Padają w nich pytania o całkowite ograniczenie handlu w niedzielę. A nie ma czegoś takiego. Po pierwsze, jest ponad trzydzieści wyjątków, w każdą niedzielę pracują np. stacje benzynowe, małe sklepy osiedlowe, sklepy na dworcach itd. Docelowo, tak jak w kilku krajach europejskich, ma być siedem niedziel handlowych w roku. Pytanie o całkowity zakaz handlu w niedziele jest wprowadzaniem w błąd.

Na razie tzw. projekt "lex Żabka" jest wstrzymany. Jak opadną emocje polityczne po wyborach, to będzie można do tego wrócić.

W ostatnich tygodniach pojawiło się jednak kilka analiz, w których wskazano na negatywne konsekwencje ustawy. "Cichym marzeniem było, by polskie małe sklepy rosły w siłę. Pierwsze analizy pokazują, że niekoniecznie się tak stało" - mówi sam premier w wywiadzie dla TVN24 i nie wyklucza liberalizacji zakazu.

- Od lat mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem rotacji, zamykania jednych sklepów i otwierania nowych. Nie da się udowodnić, że znikanie małych sklepów po wejściu w życie ustawy nasiliło się. Powołują się panie na jakieś analizy i słowa premiera, których nie znam. Wobec tego zacytuję zdanie z przedstawionej w Sejmie przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług prezentacji: "Z badań ankietowych przeprowadzonych przez NRZHiU wśród członków naszych zrzeszeń - wynika, że są zadowoleni z wprowadzonego zakazu - ich niedzielne obroty wzrosły kilkukrotnie." Natomiast, wciąż mamy do czynienia z kolosalną, nierówną walką konkurencyjną, w której wielkie sieci i dyskonty stosują dumpingowe ceny. Z tego punktu widzenia można postawić inny zarzut: można powiedzieć, że ograniczenie handlu w stopniu niewystarczającym wsparło mały polski handel.

Pan chciałby jeszcze uszczelnić obecne przepisy? Jest pan posłem sprawozdawcą tzw. projektu "Lex Żabka".

- Chodzi tu o zjawisko nieuczciwej konkurencji. Sklepy tej sieci, udające pocztę, omijają zakaz zyskując przewagę konkurencyjną nad innymi sklepami. Wykorzystuje się furtkę, jaką dała ustawa. Nie ma wolnego rynku bez uczciwej konkurencji. Poprawka, którą przygotowaliśmy, miała to wyeliminować.

Projekt miał być procedowany na ostatnim posiedzeniu Sejmu, ale po raz kolejny wypadł z porządku obrad. Dlaczego?

- Ponieważ prace nad drobną nowelizacją stanowią pretekst do wojny i kwestionowania samej ustawy o ograniczeniu handlu.

"Lex Żabka" zostało całkiem utrącone, czy zamrożone na kolejne miesiące?

- Na razie ta regulacja jest tylko wstrzymana. Jestem przeciwnikiem szybkich, czasem pochopnych zmian. Takie rozwiązania legislacyjne powinny funkcjonować rok, półtora czy dwa lata. Jak opadną emocje polityczne po wyborach, to będzie można do tego wrócić.

Zdjęcie Od lewej: minister Elżbieta Rafalska, poseł Janusz Śniadek i szef NSZZ Solidarność Piotr Duda / Stanisław Kowalczyk / East News

Polityczne emocje koncentrują się ostatnio na najnowszych obietnicach PiS czyli tzw. "piątce Kaczyńskiego". Skąd rząd weźmie 40 mld zł na jej sfinansowanie?



- Z dalszego uszczelnianie VAT-u. Obniżenie podatków od pracy, niższy CIT i mały ZUS zmniejszą szarą strefę, uszczelnienie NFZ i FUS, oraz impuls fiskalny z nowej "piątki" przyniosą kolejne miliardy. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów, prawdopodobnie cały tegoroczny koszt "piątki", sięgający ponad 20 mld zł, będzie mógł zostać zaspokojony bez zmian budżetowych.

Media donosiły, że Ministerstwo Finansów było zaskoczone obietnicami wiążącymi się z tak znacznym transferem pieniędzy, a sam plan finansowania "piątki" opracowano poza resortem Teresy Czerwińskiej.

- Nie wiem, skąd panie czerpią taką wiedzę i czemu mają służyć tego rodzaju informacje. Uspokajam, że nie było dotychczas tak wiarygodnego rządu jak rząd PiS, jeśli chodzi o wywiązywanie się ze zobowiązań dotyczących wielkich transferów społecznych i znajdowania źródeł ich finansowania.

Czyni nam się zarzut, że PiS spełnia oczekiwania ludzi. Śmiechu warte. Robimy to nie tylko przed wyborami, ale przez całą kadencję. Oczywiście, że zbiegamy o poparcie, żeby móc dalej realizować taką politykę i budować Polskę naszych marzeń.

Z dnia na dzień okazuje się, że nie dokonując zmian w budżecie, można znaleźć pieniądze na rozszerzenie 500 plus, choć wcześniej ich nie było.

- To pan Rostowski mówił, że niemożliwe jest finansowanie programu "500 plus", że pieniędzy nie ma i nie będzie. Natomiast premier - wówczas minister - Morawiecki zapewnił, że te środki się znajdą. Najpierw uruchomiliśmy "500 plus" na drugie dziecko i kolejne, a na pierwsze po spełnieniu kryteriów dochodowych. Natomiast z chwilą, kiedy doszliśmy do sytuacji budżetowej, która jest na tyle dobra, że umożliwiła uruchomienie i sfinansowanie nowych transferów społecznych, to je realizujemy.

Trzynasta emerytura to jednorazowy zastrzyk finansowy czy będzie wypłacana także w kolejnych latach?

- Padły ustne deklaracje premiera i wicepremier Szydło, że "trzynastka" będzie kontynuowana. Za chwilę, kiedy to zostanie przelane na język ustawy, będzie można powiedzieć, że te pieniądze będą na pewno.

A dlaczego ekstra środki mają trafić do portfeli emerytów akurat w maju?

- Bo szybciej, od momentu ogłoszenia tej intencji, nie jest to możliwe. Pieniądze trafią do kieszeni Polaków najszybciej, jak to możliwe. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby to opóźniać.

"Trzynastka" trafi do kieszeni Polaków akurat przed wyborami do PE. Z kolei "500 plus" na pierwsze dziecko ma być wypłacone w wakacje, niedługo przed wyborami parlamentarnymi.

- Czy to znaczy, że w związku ze zbliżającymi się wyborami, powinniśmy schować się do mysiej dziury i nic nie robić? Przez cztery lata mieliśmy do czynienia z wdrażaniem kolejnych propozycji. Oprócz naszego programu wyborczego, który realizowaliśmy przez pierwszy etap rządów, pojawiała się "piątka Morawieckiego".

Ogłoszona przed wyborami samorządowymi.

- Dzisiaj w kontekście - owszem zbliżających się wyborów - został wdrożony trzeci etap. Zarzuty, które próbuje się stawiać w kontekście "piątki Kaczyńskiego", równie dobrze można odnieść do pozostałych programów i wyrażać oburzenie, że PiS miało program wyborczy, który w dodatku realizuje. Realizacja programu wyborczego zwłaszcza w kontekście wyborów, jest rzeczą chwalebną. Zdaniem PiS, nasza przynależność do Europy powinna oznaczać podobny poziom życia. Jestem dumny z tego, że PiS zminimalizowało ubóstwo wśród dzieci i obniżył wiek emerytalny. Jestem dumny, że rosnąca gospodarka i wynagrodzenia przybliżają nas, Polaków do europejskiego standardu życia.

Opozycja zarzuca wam, że to przedwyborcze prezenty, które mają zapewnić poparcie dla PiS.

- Czyni nam się zarzut, że PiS spełnia oczekiwania ludzi. Śmiechu warte. Robimy to nie tylko przed wyborami, ale przez całą kadencję. Oczywiście, że zbiegamy o poparcie, żeby móc dalej realizować taką politykę i budować Polskę naszych marzeń. Dotrzymywanie obietnic i realizacja programu to święty obowiązek każdej partii.

Na konwencji regionalnej w Jasionce PiS ogłosił 12-punktową Deklarację Europejską, czyli program na eurowybory. W drugim punkcie jest obietnica "obrony prawa rodziców do wychowywania dzieci". W jaki sposób jest ono dziś - według pana partii - zagrożone?

- Uważamy, że trzeba bronić nasze dzieci przed deprawacją. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podpisując deklarację LGBT robi zamach na konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci. Podobny krok zapowiadają niektórzy prezydenci z innych miast. To, moim zdaniem, niedopuszczalna i bardzo szkodliwa seksualizacja małych dzieci.

Osoby manifestujące swoją odmienną orientację seksualną, nie powinny uczyć o seksie. Koniec, kropka.

W deklaracji nie ma mowy o "seksualizacji dzieci", tylko prowadzeniu polityki antydyskryminacyjnej i wprowadzeniu edukacji seksualnej w każdej szkole.

- Tak, masturbacja w programie nauczania dla małych dzieci? Okazuje się, że są w Polsce, ludzie których całe życie kreci się wokół seksu i swoje widzenie świata narzucają innym. Homoseksualiści, lesbijki i inne osoby ostentacyjnie popierające ideologię LGBT. Dopóki zajmują się sobą w swoim gronie, to ich prywatna sprawa, ale kiedy wyciągają ręce po małe dzieci krzyczę "stop". Nigdy nie zgodziłbym się, aby wyznawca ideologii LGBT uczył o seksie moje dziecko. Mam do tego święte prawo. To mi gwarantuje konstytucja.

Pana zdaniem edukacją seksualną w szkołach mogą zajmować się wyłącznie osoby o orientacji heteroseksualnej?

- Tak uważam.

Kryterium oceny nauczyciela powinny być jego wiedza, kwalifikacje i doświadczenie. Selekcjonowanie ze względu na orientację to dyskryminacja.



- Osoby manifestujące swoją odmienną orientację seksualną, nie powinny uczyć o seksie. Koniec, kropka.

Nie czytałem deklaracji LGBT+ i nie zamierzam. W tych kwestiach jestem konserwatywny. Jestem zwolennikiem tradycyjnego wychowania. Oczekuję szacunku dla takich moich poglądów. Powtarzam, to moje prawo.

Gdzie w tej deklaracji jest zapis, że edukatorami mają być osoby homoseksualne? Czytał ją pan?

- Nie czytałem i nie zamierzam. W tych kwestiach jestem konserwatywny. Jestem zwolennikiem tradycyjnego wychowania. Oczekuję szacunku dla takich moich poglądów. Powtarzam, to moje prawo.

Co pan rozumie przez "tradycyjne wychowanie" w kontekście edukacji seksualnej?

- Kocham i bardzo szanuję swoich rodziców. Nie uważam, aby ten rodzaj relacji rodzic-dziecko jaki był pomiędzy nami był niewłaściwy, czy archaiczny. Próby forsowania edukacji seksualnej w wieku trzech czy czterech lat są niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca. To rodzice powinni decydować, kiedy i w jakiej formule wchodzi się w tę bardzo delikatną sferę. Ja tego rodzaju wiedzę posiadłem w wieku dużo późniejszym, kiedy byłem dojrzały psychicznie.

W karcie podpisanej przez prezydenta Warszawy nie ma ani słowa o edukacji dzieci w tak wczesnym wieku. Jest mowa o tym, by edukacja antydyskryminacyjna i seksualna była dostępna w każdej szkole. 4-latki do szkoły nie chodzą.

- Ale karta LGBT powołuje się na deklarację WHO, gdzie jest mowa o edukacji tak małych dzieci. Jaką dajecie mi gwarancję, że moje obawy są nieuzasadnione? Wara osobom ze środowiska LGBT od wychowywania moich dzieci. Mówię to i mam do tego święte prawo.



Rozmawiały: Aleksandra Gieracka i Jolanta Kamińska



