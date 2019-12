Obecnie nie istnieją żadne racjonalne przesłanki do zmiany sposobu leczenia chorych na cukrzycę - przekazał prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii.

W oświadczeniu skierowanym do lekarzy diabetologów, które jako pierwsi publikujemy w całości, prof. Krzysztof Strojek podaje, że obecność NDMA, czyli N-nitrozodimetyloaminy w metforminie, wynika z procesu technologicznego, który był niezmieniany od dłuższego czasu. "Zawartość substancji nieznacznie przekracza normy" - czytamy.

Szacuje się, że lek może przyjmować w Polsce nawet 1,8 mln pacjentów z cukrzycą. Jest stosowany też w leczeniu otyłości, insulinooporności i zespołu policystycznych jajników.

Konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii zaznacza, że metformina "nadal pozostaje lekiem pierwszorzutowym w leczeniu cukrzycy ze względu na silny efekt hipoglikemizujący oraz dodatkowe efekty zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo naczyniowych i chorób nowotworowych".



Polscy diabetolodzy czekają na dalsze analizy prowadzone przez Europejską Agencję Leków i polskie instytucje, które odpowiadają za nadzór farmaceutyczny.



"Apeluję o nieodstawianie metforminy"

- Odstawienie metforminy, tak samo jak odstawienie każdego innego leku obniżającego poziom glukozy, skutkować będzie wzrostem poziomu cukru we krwi. W krótkiej perspektywie może to powodować utratę kontroli nad chorobą i prowadzić do hiperglikemii, która może nawet wymagać hospitalizacji - wyjaśnia prof. Maciej Małecki, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJCM, specjalista w dziedzinie diabetologii.

- Apeluję do wszystkich pacjentów z cukrzycą typu 2 o nieodstawianie metforminy. Nie ma powodu, aby sądzić, że niewielkie przekroczenie normy innego składnika w niektórych tabletkach powoduje zagrożenie dla pacjentów. Metformina to lek powszechnie stosowany na całym świecie od ponad 60 lat. Jego skuteczność i bezpieczeństwo jest udowodnione ponad wszelką wątpliwość - mówi w rozmowie z Interią.

Poniżej całość oświadczenia prof. Krzysztofa Strojka:

"Wczoraj ukazała się informacja prasowa, iż w preparatach merforminy produkowanej w fabrykach w Chinach i Indiach znajdują się podwyższone Ilości N-nitrozodimetyloamina (NDMA).

Proszę przyjąć moje stanowisko w tej sprawie:



1. Problem ten jest wnikliwie analizowany i monitorowany przez instytucje europejskie i polskie w tym między innymi Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

2. Obecność NDMA wynika z procesu technologicznego niezmienianego od dłuższego czasu, a zawartość substancji nieznacznie przekracza normy. Wykrycie wynika z poprawianej stale skuteczności metod analitycznych.

3. NDMA powstaje również w organizmie w wyniku przemian w powszechnie stosowanych naturalnych konserwantów żywności (azotynów i azotanów).

4. Metformina nadal pozostaje lekiem pierwszorzutowym w leczeniu cukrzycy ze względu na silny efekt hipoglikemizujący oraz dodatkowe efekty zmniejszenia ryzyka powikłań sercowo naczyniowych i chorób nowotworowych.

5. Czekamy na dalsze wyniki analiz prowadzonych przez Europejską Agencję Leków i polskie instytucje odpowiedzialne za nadzór farmaceutyczny.

6. W chwili obecnej nie istnieją racjonalne przesłanki do zmiany sposobu leczenia chorób na cukrzycę.



prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek"