- Uważam, że Paweł Rabiej nie ma za co przepraszać i źle się dzieje, że do tego dochodzi - powiedział dziś na spotkaniu z dziennikarzami Robert Biedroń.

Rabiej w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" mówił: "Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją". Później na Twitterze podkreślił, że jego opinie mają charakter "wyłącznie prywatny". Dodał, że jest "w temacie adopcji bardzo, bardzo sceptyczny".

- Uważam, że Paweł Rabiej nie ma za co przepraszać i źle się dzieje, że do tego dochodzi. Jeżeli ma się swoje zdanie, to trzeba je powiedzieć, a nie chować głowy w piasek. Kaczyński na tym gra, bo oni się boją, są przerażeni, truchleją na jakiekolwiek sprawy światopoglądowe. Jak się jest europejskim to trzeba być od a do z - powiedział Biedroń.

- W polityce trzeba mieć odwagę. Jak chce się iść do Europy, to trzeba mieć wartości europejskie. My jako Wiosna mamy odwagę, a do programu wpisaliśmy równość małżeńską i tej sprawy będziemy pilnować. Jeśli ktoś nie ma odwagi, to niech da sobie spokój z Europą, bo tam pewne wartości są standardem - dodał.

Lider nowego ugrupowania zwrócił się też do Koalicji Europejskiej, od której oczekuje jasnych deklaracji.

- Kaczyński oczywiście celowo podgrzewa tę atmosferę, ale ja zadaję pytanie: Czy Koalicja Europejska nie będzie broniła równości małżeńskiej w Europie? Chciałbym wiedzieć. Odpuszczą sobie równość małżeńską? Jak będą głosować w tej sprawie? Do tej pory głosowali chyba niezbyt wolnościowo i równościowo. Mam nadzieję, że te deklaracje padną - podkreślił.

Jako jeden z pierwszych do sprawy odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który odciął się od słów Rabieja i zaapelował, by ten "zajął się sprawami, które zostały mu zlecone".

