Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą z Solidarnej Polski i przedstawił mu warunki brzegowe współpracy w ramach koalicji. - Czekamy na odpowiedź "tak" lub "nie" - powiedziała Interii rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

W poniedziałek wieczorem (21 września) Jarosław Kaczyński spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą. Lider Solidarnej Polski usłyszał, jakie decyzje zapadły podczas wczorajszego posiedzenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Zostały mu one przedstawione i, jak informuje rzeczniczka PiS, omówione w toku rozmowy. Teraz lider Solidarnej Polski ma czas na podjęcie decyzji.

- W poniedziałek odbyło się spotkanie, na którym zapadły zdecydowane rozstrzygnięcia. Nie chcieliśmy o nich mówić na bieżąco, bo musieli się z nimi zaznajomić zainteresowani - tłumaczy Interii Anita Czerwińska.

- Doszło do spotkania prezesa PiS z liderem Solidarnej Polski, na którym zostały mu przedstawione konkretne warunki dalszej współpracy, a sprawa omówiona. Teraz Solidarna Polska potrzebuje czasu, by się do nich odnieść. Liczymy, że odniesie się pozytywnie - przekazała nam rzeczniczka PiS.

Czerwińska nie mówi o ultimatum, ale daje do zrozumienia, że przestrzeń do dalszych negocjacji się wyczerpała.

- Warunki zostały przedstawione i liczymy, że zostaną przyjęte. Pozostaje kwestia odpowiedzi "tak" lub "nie" - podkreśla.

Wiele wskazuje na to, że decyzję dotyczącą dalszej współpracy Prawa i Sprawiedliwości z Solidarną Polską poznamy w środę po południu. O godz. 13 odbędzie się bowiem kolejne spotkanie kierownictwa PiS. Prawdopodobnie po nim zostaną przekazane najnowsze ustalenia.

