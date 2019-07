Na organizowanych w Warszawie uroczystościach związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej ma się pojawić kilkadziesiąt głów państw. Wciąż nie wiadomo, czy weźmie w nich udział prezydent USA Donald Trump.

Zdjęcie Donald Trump podczas pierwszej wizyty w Polsce /JANEK SKARZYNSKI / AFP /AFP

Trwają prace związane z organizacją uroczystości związanych z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Dziś wiadomo, że ich pierwsza część odbędzie się w Wieluniu, a druga w Warszawie. Do stolicy ma przyjechać kilkudziesięciu przywódców z całego świata.

- Pan prezydent Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli naszych najbliższych sojuszników, głowy państw. Mówimy tu o członkach NATO, Unii Europejskiej, krajów Partnerstwa Wschodniego, a także sekretarza generalnego ONZ - mówi Interii prezydencki rzecznik prasowy Błażej Spychalski.

To właśnie Pałac Prezydencki jest głównym organizatorem obchodów. Współgospodarzem uroczystości ma być prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Decyzją obu prezydentów obchody rozpoczną się w Wieluniu, a nie tak jak bywało wcześniej, w Westerplatte.

- Chcieliśmy bardzo silnie podkreślić aspekt brutalności wojny w stosunku do ofiar cywilnych. Wieluń w 1939 roku został zaatakowany przez Niemców tylko po to, by pokazać, jak Niemcy będą bezwzględni w tej wojnie. W Wieluniu nie było żadnych jednostek wojskowych, Wieluń nie miał żadnego znaczenia strategicznego. Stąd decyzja obu prezydentów, by być w Wieluniu 1 września - dodał Spychalski.

Wciąż nie wiadomo, czy 1 września w Polsce pojawi się Donald Trump. Gdyby tak się stało, byłaby to druga wizyta amerykańskiego prezydenta w naszym kraju.

- Potwierdzenia obecności dokonują państwa, które zostały zaproszone. W tym wypadku strona amerykańska w odpowiednim czasie przekaże oficjalną informację. My się usilnie przygotowujemy do obchodów - podkreśla Spychalski i dodaje: - Zwyczaj strony amerykańskiej jest taki, że na dwa tygodnie lub miesiąc przed planowanym wydarzeniem, stosowna informacja pojawia się na stronie internetowej Białego Domu.

Łukasz Szpyrka