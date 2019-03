W Polsce spada liczba notowanych spraw związanych z nienawiścią w stosunku do Romów i Żydów, rośnie natomiast względem Ukraińców i Muzułmanów. Odsetek wszystkich takich spraw od lat utrzymuje się na podobnym poziomie i stanowi 0,14 proc.

Prokuratura Krajowa przedstawiła dane spraw popełnianych z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych prowadzonych w jednostkach prokuratury w latach 2015-2017. W raporcie, który przed sejmową Komisją ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprezentowała przedstawicielka PK, ujęto wszystkie sprawy tego typu, które prokuratura zarejestrowała. Również te, którym odmówiono wszczęcia postępowania, w których stwierdzono, że czynu nie popełniono, w których nie wykryto sprawców, a w końcu też te, gdzie postawiono akt oskarżenia.

Prokuratura podała, że wzrasta liczba rejestrowanych spraw w ogóle, również tych zakwalifikowanych do tzw. spraw z nienawiści. W 2015 roku było ich 1169, a już dwa lata później 1449. Procentowo odsetek tych spraw stanowi od lat 0,14 proc. Zajmuje się nimi specjalnie wyodrębniona grupa prokuratorów.

Dane, którymi posługuje się Prokuratura Krajowa, zostały podzielone na cztery kategorie - Romów, Żydów, Ukraińców i Muzułmanów. Z raportu dowiadujemy się, że w latach 2015-2017 spadła liczba notowanych spraw względem Romów (z 236 do 93) i Żydów (z 208 do 112). Wzrosła natomiast liczba spraw, których ofiarami mieliby być Ukraińcy (z 37 do 190) oraz Muzułmanie (z 192 do 328).

Raport przedstawili też pracownicy Rzecznika Praw Obywatelskich. Według danych, którymi się posługiwali, wśród wielu różnych form przestępstw z nienawiści najczęściej pojawia się znieważenie. Ludzie z Afryki Subsaharyjskiej są natomiast częściej narażeni na naruszenie nietykalności cielesnej.

Co ciekawe, raport wykazał, że mniejszości starają się ukryć swoją odmienność. Np. czarnoskórzy częściej ubierają długie koszule, by nie widać było skóry. Kobiety wyznające islam nakładają kurtki z kapturem, by zakryć chustę na głowie. Ukraińcy natomiast (według badań ponad 50 proc.) unikają używania ojczystego języka.

Inne ciekawe dane, które przedstawił RPO, dotyczą liczby niezgłaszanych na policję tego typu spraw - odsetek ten ma wynosić ponad 90 proc.