Joachim Brudziński pozostanie szefem sztabu wyborczego Andrzeja Dudy i stanie się postacią numer jeden w zespole kandydata PiS na prezydenta. To efekt rezygnacji z funkcji szefowej kampanii Jolanty Turczynowicz-Kieryłło - dowiaduje się Interia.

Zdjęcie Andrzej Duda i Joachim Brudziński / Wojciech Stróżyk /Reporter

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło z szefowania kampanią zrezygnowała dość nagle. W mediach społecznościowych napisała jedynie, że jej decyzja została podjęta z uwagi na stan zdrowia.

Jak się dowiadujemy, najważniejszym człowiekiem w sztabie Andrzeja Dudy będzie teraz Joachim Brudziński. Pozostanie on szefem sztabu wyborczego i wobec nieobecności Turczynowicz-Kieryłło prawdopodobnie przejmie część jej obowiązków. Formalnie nikt nie obejmie stanowiska szefa kampanii.



Dla Brudzińskiego to nowa-stara sytuacja, bo kierował on poprzednią kampanią wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas jego najbliższą współpracownicą była Beata Szydło. Tak też będzie i tym razem.



Tyle tylko, że funkcja szefa sztabu w obecnej sytuacji może być symboliczna. Wszystko przez szerzącą się epidemię koronawirusa. Dziś w studiu RMF wiceszef MSWiA, a także członek sztabu Andrzeja Dudy Paweł Szefernaker nie wykluczył, że wybory zostaną przełożone.



Łukasz Szpyrka