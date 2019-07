- Cieszę się, że Krzysztof Szczerski zostanie z nami, bo to świetny minister - w ten sposób rzecznik prezydenta Błażej Spychalski odniósł się do informacji, że Krzysztof Szczerski nie zostanie wiceszefem NATO.

Zdjęcie Krzysztof Szczerski nie został wybrany na zastępcę sekretarza generalnego NATO /Michał Woźniak /East News

Krzysztof Szczerski od kilku tygodni poważnie przymierzany był do funkcji zastępcy sekretarza generalnego NATO. Został nim jednak Rumun Mircea Geoana, były minister spraw zagranicznych Rumunii i były ambasador tego kraju w USA.



- Bardzo dobrze, że zastępcą sekretarza generalnego NATO został polityk reprezentujący kraje Europy Środkowo-Wschodniej. To dobra informacja, która pokazuje, że znaczenie wschodniej flanki NATO zdecydowanie wzrasta - mówi Interii rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Sęk w tym, że to właśnie Szczerski miał zostać wiceszefem NATO, a tłumaczenia Spychalskiego to raczej dobra mina do złej gry. Ważna funkcja dla polskiego polityka na arenie międzynarodowej miała być nobilitacją i potwierdzeniem, że rośnie znaczenie Polski a nie "wschodniej flanki NATO". Tak się jednak nie stało.

- Z punktu widzenia Pałacu Prezydenckiego cieszę się, że Krzysztof Szczerski zostanie z nami, bo to świetny minister. Odpowiada w Pałacu za bardzo ważną część aktywności pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jest osobą bardzo kompetentną, z którą się świetnie współpracuje - dodał Spychalski.

Rumun Mircea Geoana rozpocznie pracę w październiku.