W czwartek rząd zaprezentował etapowe dochodzenie do codzienności w trakcie pandemii koronawirusa. Jeden z etapów przewiduje powrót dzieci do żłobków, przedszkoli i młodszych klas. Starsze dzieci nie zostały ujęte w przedstawionym planie. Czy to oznacza, że rok szkolny zakończą zdalnie?

Rząd przedstawił cztery etapy dochodzenia do normalności, które nazwał "nową normalnością". Pierwszy etap zacznie obowiązywać od poniedziałku 20 kwietnia. Kolejne trzy etapy nie mają konkretnych dat i są uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Etap trzeci przewiduje powrót dzieci do szkół. Tyle tylko, że nie wszystkie dzieci wrócą do sal lekcyjnych. Zapis dotyczy najmłodszych - od żłobków, przez przedszkola, do III klasy szkoły podstawowej. Oznacza to, że rząd chce, by rodzice, którzy wykorzystują teraz opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu, mogli zostawić dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, a sami wrócili do pracy.

Jednocześnie, jeśli najmłodsze dzieci wrócą do szkół, co ze starszymi? Na nasze pytanie minister zdrowia odpowiedział wymijająco.

- Przepis jest dla tych, którzy nie są w stanie albo nie mogą pozostawić dzieci w domu. Regulacje systemowe dotyczące szkół, edukacji, będziemy przedstawiali odrębnym komunikatem, wspólnie z premierem i ministrem edukacji. Tutaj mówimy o opiece nad dziećmi dla rodziców, którzy po prostu muszą wrócić do pracy - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Co jednak ze starszymi dziećmi? W ogóle nie zostały ujęte w żadnym z czterech etapów dochodzenia do normalności, a rok szkolny ma się zakończyć planowo 27 czerwca. Prawdopodobnie oznacza to, że starsze dzieci rok szkolny 2019/2010 zakończą zdalnie i nie wrócą już do szkół.

- W kwestii edukacji plan postępowania zakomunikowany do tej pory jest nadal aktualny - doprecyzował minister zdrowia.

Wciąż otwartą pozostaje sprawa egzaminów ósmoklasisty i matur. Według ostatniego komunikatu ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, odbędą się one nie wcześniej niż w połowie czerwca.

Łukasz Szpyrka