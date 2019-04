Według danych na godzinę 12.00, 48,5 proc. szkół przystąpiło do ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty.

Zdjęcie Na zdjęciu strajk nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego w Poznaniu /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Dane pochodzą z kuratoriów oświaty, które to prosiły dyrektorów szkół, by do godz. 10.00 wysłano konkretne informacje dotyczące strajku. Tymczasem niektóre szkoły, z uwagi na zamieszanie organizacyjne, formalnie strajk rozpoczęły nieco później, stąd dane nie muszą być bardzo dokładne.

Reklama

Wcześniej związki nauczycielskie mówiły, że blisko 80 proc. szkół będzie strajkować. Ich prognozy pochodziły z referendów strajkowych, które były przeprowadzane w placówkach oświatowych od marca.

Ogólnopolski strajk nauczycieli rozpoczął się dzisiaj o godz. 8.00. Nie ma natomiast daty końcowej i nie wiadomo, kiedy może się on skończyć.

Według nieoficjalnych informacji, do kolejnych rozmów między rządem a stroną związkową może dojść we wtorek wieczorem.