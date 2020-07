Na ostatniej prostej kampanii Rafał Trzaskowski ma mocniej zaakcentować sprawy kobiet i puszczać oko do wyborców Konfederacji. Pojawi się też wątek wsi, na której w pierwszej turze bezapelacyjnie wygrał Andrzej Duda.

Zdjęcie Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą /Waldemar Deska /PAP

Poniedziałkowe "debaty" pokazały, że Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski niemal rezygnują z wyborców niezdecydowanych. Takich, którzy najchętniej zostaliby w domu i wahają się, czy w ogóle pójść na wybory. Widać to było wyraźnie w przekazie obu kandydatów, którzy postawili na mobilizację własnego elektoratu i nieśmiało zwracali się do wyborców Szymona Hołowni i Krzysztofa Bosaka.

Szczególnie ten drugi elektorat jest interesujący, bo według sztabów jest równomiernie podzielony na trzy grupy: tych, którzy zagłosują na Trzaskowskiego, tych, którzy zagłosują na Dudę i tych, którzy nie pójdą na wybory. W przypadku wyborców Bosaka wiele się jeszcze może zmienić, bo wśród nich łączą się tutaj dwa podejścia - wolnościowców i narodowców.

- Trzaskowski jest kandydatem zmiany. Uwzględnił w swoim programie różne wrażliwości pozostałych kandydatów. Postulaty Hołowni to obywatelska prezydentura i bezpartyjna kancelaria. Trzaskowski potwierdził też weto samorządowe i weto "zielone". Wobec wolnorynkowego wyborcy Bosaka padła twarda zapowiedź weta podatkowego - mówi Interii poseł Michał Szczerba.

Celem wyborcy Konfederacji

W poniedziałkowej debacie wyraźny gest w stronę wyborców Konfederacji wykonał Andrzej Duda. Słynna już wypowiedź dotycząca szczepionek, którą później prezydent prostował, to zwrot w stronę wyborców Konfederacji, wśród których jest wielu tzw. antyszczepionkowców.

W podobną stronę na ostatniej prostej kampanii ma uderzyć Trzaskowski. Elektorat Bosaka wydaje się dziś dla KO ważniejszy, bo wyborcy Hołowni i tak w zdecydowanej większości deklarują, że zagłosują na Trzaskowskiego.

- W ostatnich dniach kampanii celujemy w wyborców Konfederacji, którzy są wolnorynkowcami. Bo nie jest tak, że są tam tylko narodowcy. Niskie podatki, wolność gospodarcza, przedsiębiorczość - to hasła, które mogą ich przekonać. Potrzebujemy młodych, którzy głosowali na Bosaka - mówi nam osoba blisko związana z kampanią Trzaskowskiego.

- Najważniejszy dla nas jest elektorat zmiany. Odwołujemy się do wszystkich tych wyborców, którzy opowiedzieli się za zmianą, bo to znaczy, że nie chcieli stanu, który mamy teraz. To nasz najważniejszy cel - podkreśla jeden z najważniejszych sztabowców Trzaskowkiego.

Elektorat wiejski

Już we wtorek, dość nieoczekiwanie, kampania kandydata KO obierze nowe tory. Trzaskowski zbliży się do elektoratu, który wydaje się mu najbardziej odległy. Przedstawi nowe propozycje dla rolników i wyborców z ośrodków wiejskich. Dziś rozdawana będzie specjalna gazetka dla rolników. To interesujące, bo te tereny od kilku kampanii są niejako zarezerwowane dla Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów cieszył się na wsi poparciem powyżej 50 proc.

Tyle tylko, że i wśród tych wyborców są ci, którzy popierali Hołownię (11,6 proc.) i Bosaka (7,5 proc.). Taki zwrot kandydata wielkomiejskiego wygląda więc bardziej na próbę minimalizowania strat niż próbę sięgnięcia po elektorat Dudy.

Po wyborcach innych kandydatów i tematach związanych z rolnictwem, w ostatniej części kampania Trzaskowskiego skupi się na dwóch kwestiach - informacyjnych, związanych z przypominaniem jak i gdzie głosować. Wiąże się to z mobilizacją własnych zwolenników.

Kluczowa rola "silnej" pierwszej damy

Na finiszu kampanii kluczowa ma być też rola Małgorzaty Trzaskowskiej, która wchodzi w rolę silnej kobiety rozumiejącej potrzeby płci pięknej.

- Jest na tyle młoda, że rozumie młode kobiety. I na tyle doświadczona, że zna potrzeby starszych kobiet - mówi nam osoba związana ze sztabem Trzaskowskiego.

Trzaskowska ma częściej pojawiać się u boku męża. Już podczas poniedziałkowej tzw. areny prezydenckiej prezydent Warszawy zwrotu "silna żona" użył kilka lub kilkanaście razy. Jej pozycja ma być budowana w kontraście do Agaty Dudy, która, przynajmniej w przekazie sztabu KO, ma uchodzić za kobietę słabszą.

- Jest silnym wsparciem dla naszego kandydata, wobec wycofania się z kampanii i absencji obecnej pierwszej damy. To pokazuje, że nie tylko prezydentura Rafała będzie silna i aktywna, ale również małżonka prezydenta ma ściśle zdefiniowany plan swojej roli jako pierwsza dama. Broniąc praw kobiet, wspierając seniorów i słabszych - dodaje Szczerba.

Co ciekawe, w tej kampanii była już jedna "silna" kandydatka na pierwszą damę. Paulina Kosiniak-Kamysz często pojawiała się u boku męża, ale wynik Władysława Kosiniaka-Kamysza okazał się katastrofą. Skąd więc przekonanie, że w przypadku Małgorzaty Trzaskowskiej będzie inaczej?

- Nie mamy badań na ten temat, opieramy się na opinii sztabu. Kosiniak-Kamysz z żony zrobił maskotkę. Małgosia jest partnerem i przyjacielem - słyszymy od osoby blisko związanej ze sztabem kandydata KO.

Możliwe poparcie Kosiniaka-Kamysza?

Co ciekawe, sam Trzaskowski ma rozmawiać z Kosiniakiem-Kamyszem na temat oficjalnego poparcia przed drugą turą. Przekonuje, że w jego programie znalazł się jeden z kluczowych postulatów lidera ludowców, czyli emerytura bez podatku. Kwestia osób starszych i wykluczonych również może pojawić się w ostatnich dniach kampanii.

W sztabie KO nie wiedzą jeszcze, gdzie będzie kończyć się kampania Trzaskowskiego. Pierwsze pomysły natomiast już padają.

- Trudno powiedzieć, ale chyba na Śląsku. Jeśli Śląsk odbijemy Dudzie, to i całą Polskę - mówi jeden z naszych rozmówców.

Łukasz Szpyrka