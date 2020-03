- Rodzinom katyńskim i smoleńskim zapewnimy udział w takich uroczystościach. W tym roku, ale w dużo późniejszym terminie. Wtedy, kiedy ten kryzys się zakończy – zapewnia Interię wiceminister kultury Jarosław Sellin.

W tym roku przypada 10. rocznica katastrofy smoleńskiej i 80. rocznica zbrodni katyńskiej. W Katyniu i Smoleńsku miały się odbyć duże uroczystości, ale przez pandemię koronawirusa plan musi zostać zmodyfikowany. Do Rosji uda się jedynie delegacja rządowa, prawdopodobnie z premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Oczywiście taki scenariusz może się jeszcze zmienić, bo wszystko będzie zależało od rozwoju epidemii.

Plan był jednak taki, że w Smoleńsku i Katyniu pojawi się mocna delegacja rodzin smoleńskich i katyńskich, a także delegacja państwowa. W wywiadzie dla RMF FM Jarosław Kaczyński mówił o planach związanych z wysłaniem tam trzech samolotów. Przez koronawirusa liczba uczestników będzie znacznie okrojona i prawdopodobnie do Rosji poleci tylko jedna maszyna.

- Były ambitne plany wyjazdu do Smoleńska i Katynia, ale to się nie uda. Delegacja państwowa chce tam pojechać, ale czekamy na odpowiedź Rosji w tej sprawie. To nie będzie duża delegacja, tylko delegacja wysokiego szczebla, czysto państwowa, bez czynnika społecznego, składająca się z polityków najwyższego szczebla - tłumaczy w rozmowie z Interią wiceminister kultury Jarosław Sellin.

- Myślę, że rodzinom katyńskim i smoleńskim, które chciały pojechać w tę rocznicę na groby swoich przodków, zapewnimy udział w takich uroczystościach. W tym roku, ale w dużo późniejszym terminie. Wtedy, kiedy ten kryzys się zakończy - zapewnia Sellin.

Okrojone zostaną też obchody w Polsce. Przynajmniej do 11 kwietnia potrwają bowiem wyraźne ograniczenia nałożone przez rząd dotyczące przemieszczania się i zgromadzeń. Trudno sobie wyobrazić, by mimo zakazu odbyły się jakieś uroczystości w Warszawie. Również dlatego, że rocznica katastrofy smoleńskiej wypada w tym roku w Wielki Piątek, a tego dnia w Kościele katolickim nie sprawuje się mszy świętej.

- Msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w 10. rocznicę katastrofy zostanie odprawiona w innym niż zwykle terminie - w sobotę 18 kwietnia o godz. 19.00 - zapowiedział proboszcz parafii archikatedralnej w Warszawie Bogdan Bartołd.

