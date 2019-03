SLD włącza się do wyścigu na obietnice socjalne. Przewodniczący Sojuszu Włodzimierz Czarzasty mówił dziś w Sejmie, jak spożytkowałby 40 mld zł, które PiS zamierza przeznaczyć na tzw. piątkę Kaczyńskiego.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało realizację tzw. piątki Kaczyńskiego, która ma być wielkim projektem wsparcia socjalnego, a w jej skład wchodzi m.in. 500 plus również na pierwsze dziecko i 13. emerytura. PiS na ogłoszone programy planuje przeznaczyć 40 mld zł i zapewnia, że budżet państwa na tym nie ucierpi.

Do wyścigu na obietnice socjalne dołączył SLD, który zapowiedział, że co jakiś czas będzie przedstawiał kolejne części programu pod nazwą "Po Prostu". Za każdym razem ma pojawiać się propozycja, co można zrobić za 40 mld zł, które zamierza wydać PiS.

Pierwszym pomysłem SLD jest "Po Prostu Mieszkanie". Sojusz szacuje, że 40 mld zł można przeznaczyć na bezzwrotne dopłaty w wysokości 50 tys. zł do budowy mieszkań. I to niezależnie czy beneficjent posiadałby zdolność kredytową, czy nie. Zdaniem Sojuszu, dzięki temu powstałoby 800 tys. mieszkań o powierzchni 50 metrów kwadratowych (przy uśrednionej cenie 5000zł/m2).

- Ich budowa byłaby kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Z drugiej strony to rozwiązanie problemu deficytu mieszkań na rynku pierwotnym w Polsce - mówi szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

SLD zapowiada prezentację kolejnych elementów programu "Po Prostu".