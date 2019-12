Wydawało się, że będzie to kolejne nudne posiedzenie komisji o charakterze roboczym. Tuż po nim wybuchł jednak spór między Barbarą Nowacką a Bogusławem Wontorem. Wszystko przez to, że poseł Lewicy głosował przeciw powołaniu podkomisji ds. edukacji seksualnej. Jak tłumaczy, "z przyczyn formalnych". - Zobaczymy czy więcej w tej komisji zrobię ja, czy pani Nowacka - mówi Interii Wontor.

Przy sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży nie będzie działać podkomisja ds. edukacji seksualnej. Pomysł powołania takiej podkomisji złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej. Nie spotkał się on z aprobatą, co przy większości Prawa i Sprawiedliwości nie jest zaskoczeniem. Dziwi natomiast głosowanie posłów Lewicy.

Lewica ma bowiem cztery osoby w tej komisji. Katarzyna Kretkowska i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk głosowały za powołaniem podkomisji ds. edukacji seksualnej. Od głosu wstrzymał się natomiast poseł Marcin Kulasek, a przeciw był wiceprzewodniczący komisji Bogusław Wontor.

Wontor wydał w tej sprawie oświadczenie. Tłumaczy w nim, że bazując na dużym doświadczeniu parlamentarnym, podczas głosowania kierował się względami formalnymi.

"(...) Zrobiłem tak wyłącznie z przyczyn formalnych. W Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży od wielu lat funkcjonuje pięć stałych podkomisji, które w pełni wyczerpują merytoryczne zagadnienia pracy komisji. Kwestie edukacji seksualnej są przedmiotem prac Podkomisji ds. Młodzieży, w której miałem zaszczyt być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym. Rozumiem, że pani poseł (Barbara Nowacka - przyp. red.) nie zna merytorycznych zakresów prac podkomisji" - czytamy w oświadczeniu posła, opublikowanym na Facebooku.

O komentarz poprosiliśmy samego posła Wontora.

- Rozrabiackiej roboty nie można robić. Z PO nie wypowiadali się politycy doświadczeni, a mniej doświadczeni. To robienie hucpy politycznej. Ja tak nie myślę, pewne rzeczy trzeba robić mądrze. Zobaczymy, czy więcej w tej komisji zrobię ja, czy pani Nowacka - zastanawia się Wontor.

Dziwi natomiast, że podczas głosowania był taki rozdźwięk między poszczególnymi parlamentarzystami Lewicy. Poseł Wontor tłumaczy, że w pracach parlamentarnych trzeba czasem kierować się pragmatyzmem.

- Koleżanki są od niedawna w Sejmie. Podeszły do tego ideowo, a nie formalnie - dodaje.

- Podkomisja ds. edukacji seksualnej to był dobry pomysł i głosowałam za, choć ze świadomością, że wynik głosowania jest przesądzony. PiS ma bowiem w komisji większość - mówi nam posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Nie traktuję wyniku głosowania jako oddania pola w zakresie edukacji seksualnej i mam nadzieję, że reszta opozycji także. Nie chciałabym, by stał się to dla KO pretekst do zaniechania tematu. Lewica z pewnością będzie w sprawach edukacji seksualnej zgłaszała inicjatywy i liczymy na współpracę opozycji. Można przecież na ten temat rozmawiać na wiele sposobów, nie tylko i niekoniecznie w takiej podkomisji - dodaje.

Łukasz Szpyrka