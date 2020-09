Prezydent nominował wiceprezesa PiS Adama Lipińskiego na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Gdy Lipiński obejmie nową funkcję, będzie musiał zrzec się poselskiego mandatu. Wówczas jego miejsce zajmie Szymon Pogoda z Bolesławca. - Tak, obejmę mandat, o ile te informacje się potwierdzą - mówi nam Pogoda.

Zdjęcie Adam Lipiński /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku Adam Lipiński otwierał listę PiS legnickiego okręgu nr 1. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uzyskali sześć mandatów.

Reklama

Prezydent Andrzej Duda mianował dziś Lipińskiego członka zarządu NBP. Oznacza to, że wiceprezes PiS będzie musiał zrzec się mandatu. Wówczas na jego miejsce wskoczy kandydat z kolejnym wynikiem na liście. Siódmy wynik zanotował Szymon Pogoda z Bolesławca, na którego głos oddało blisko 5 tys. osób.

- Trudno mi się odnosić do tej sytuacji, bo nie ma oficjalnego stanowiska. Jeżeli takie decyzje zapadną, a to miejsce zostanie "zwolnione", to tak, obejmę mandat, bo w wyborach startowałem na poważnie. Zostałem obdarzony zaufaniem, dostałem dość dużą liczbę głosów, więc jeśli ta informacja się potwierdzi, to obejmę mandat - mówił Interii Szymon Pogoda tuż przed ogłoszeniem przez Kancelarię Prezydenta nominacji dla Lipińskiego.



- Oficjalnie nie dostałem żadnej informacji, nie miałem też kontaktu z prezesem Adamem Lipińskim - zaznacza Pogoda.

Stacja RMF FM - która jako pierwsza poinformowała o przejściu polityka PiS bo NBP - podała, że Adam Lipiński miałby odejść z polityki najwcześniej w listopadzie, a stosowne decyzje już zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pałac Prezydencki opuści też doradczyni Dudy, Marta Gajęcka, która również została nominowana na członka zarządu NBP.

Jednocześnie Lipiński przestanie być wiceprezesem PiS. W NBP będzie mógł z kolei liczyć na zarobki rzędu 50 tys. zł miesięcznie.

Łukasz Szpyrka