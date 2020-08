Senatorowie prawdopodobnie odrzucą dziś projekt dotyczący podwyżek wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie po tym, jak opinia publiczna ostro skrytykowała taki pomysł, szczególnie w dobie pandemii. Gra się jednak nie skończy.

Po bulwersującym opinię publiczną piątkowym głosowaniu w sprawie zmiany wynagradzania najważniejszych osób w państwie (386 posłów opowiedziało się za przyjęciem ustawy, m.in. PiS, PO, PSL czy Lewicy - red.) nadszedł czas na zastanowienie. To nastąpić ma w "izbie refleksji", czyli Senacie.

Ustawa zostanie niemal na pewno odrzucona w całości w Senacie. Dziś rano zapowiedziała to Koalicja Obywatelska, a do takich działań skłaniają się też parlamentarzyści Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej.

Morawska-Stanecka: Złożę wniosek o odrzucenie ustawy

- Złożę wniosek o odrzucenie ustawy w całości i oczywiście zagłosuję za - powiedziała nam wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. Podobnie ma zagłosować jej klubowy kolega Wojciech Konieczny.

- Jan Filip Libicki jest w szpitalu i nie będzie głosował. Senatorowie Ryszard Bober i Michał Kamiński będą głosować za odrzuceniem tej ustawy. Uważają, że nie jest to na pewno czas na tego typu działania - tłumaczy Interii Miłosz Motyka, rzecznik prasowy PSL-Koalicja Polska.

Jeśli do senatorów KO, Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej dołączą też senatorowie niezależni, a tak się pewnie stanie, to projekt zostanie odrzucony i wróci do Sejmu. Tam ma przyjść kolejny czas na refleksję, tym razem nie opozycji, ale partii rządzącej.

W piątkowym głosowaniu niemal wszyscy posłowie klubu PiS zagłosowali za przyjęciem ustawy (wstrzymali się Michał Wypij i Wojciech Maksymowicz - red.), ale teraz prawdopodobnie niektórym zadrży ręka przed wciśnięciem przycisku. Partia władzy będzie musiała zdecydować, a ma do tego wystarczającą większość, czy na siłę "przepchnąć" ustawę, czy zrezygnować i poczekać na dogodniejsze warunki.

- Będą mieli chwilę, pewnie zamówią badania i dopiero na ich podstawie zdecydują, co z tym zrobić - mówi jeden z parlamentarzystów.

Tylko 33 posłów przeciwko

Ustawa w sprawie podwyżek m.in. dla posłów wywołała jedną z największych politycznych burz ostatnich tygodni. Eksperci i komentatorzy są zgodni - nawet jeśli zmiana jest potrzebna, to wybrano fatalny termin. Mimo że od kilku dni polityczne cięgi zbiera głównie Platforma Obywatelska, to prawdopodobnie główna odpowiedzialność spocznie na barkach Prawa i Sprawiedliwości.

Warto podkreślić, że 33 posłów głosowało w Sejmie przeciwko wprowadzeniu zmian. To m.in. cały klub Konfederacji, posłowie Kukiz’15, posłowie Razem, a także dziewięć osób z KO, głównie młodych parlamentarzystów.

Senat zapowiedział wznowienie obrad w poniedziałek o godz. 17.

