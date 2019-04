Od godz. 15.00, na prośbę strony rządowej, trwa przerwa w rozmowach między związkami nauczycielskimi a rządem. Na stole nie pojawiły się nowe propozycje, co może oznaczać, że widmo strajku staje się coraz bardziej realne.

Zdjęcie Prezes ZNP Sławomir Broniarz i wiceprezes Krzysztof Baszczyński w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie /PAP

Jeszcze we wtorek wieczorem obie strony wypowiadały się z ostrożnym optymizmem, że póki toczą się rozmowy, jest szansa na porozumienie. Zarówno rząd jak i związki nauczycielskie miały przemyśleć wszystkie opcje, by dziś porozmawiać o konkretach.

Sęk w tym, że żadna ze stron nie zamierza już ustępować. Związkowcy jak mantrę powtarzają, że liczą na podwyżki w wysokości 30 proc. od września tego roku. Strona rządowa wyliczyła, że byłby to koszt ok. 12 mld zł, na co nie ma pieniędzy w budżecie.

Propozycje rządu są natomiast nie do zaakceptowania przez nauczycieli. Przedstawiciele związków utrzymują, że wzrost płac w wysokości blisko 10 proc. od września zbyt bardzo odbiega od ich oczekiwań. Strony są natomiast zgodne co do czterech pozostałych punktów zaproponowanych przez rząd, czyli: zmiany w systemie oceny pracy nauczyciela, skrócenia ścieżki awansu zawodowego, dodatku dla początkujących nauczycieli oraz dodatku dla wychowawców klas na poziomie minimalnym 300 zł brutto.

Zarządzono przerwę do godz. 18.00, kiedy to obie strony mają wrócić do rozmów. Wynika ona z posiedzenia Sejmu, na które udała się strona rządowa.

- Po przerwie spotkamy się i będziemy rozmawiać dalej. Jest rozbieżność z dwoma centralami związkowymi. Rząd podtrzymał swoje wczorajsze propozycje. Teraz strony mają pracować nad swoimi stanowiskami - powiedziała Beata Szydło.

- Strona rządowa negatywnie odniosła się do naszych propozycji. Ubolewamy nad tym - mówi Sławomir Broniarz z ZNP.

- Jesteśmy gotowi, żeby podpisać porozumienie. Mam upoważnienie i czekam na rozwój wydarzeń - powiedział przewodniczący oświatowej Solidarności Ryszard Proksa.