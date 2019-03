- Jesteśmy z nauczycielami, ale przede wszystkim z uczniami. Apeluję do nauczycieli: bądźmy razem z dziećmi przy egzaminach – powiedziała w piątek minister edukacji Anna Zalewska.

W konferencji, poza minister Zalewską, wzięli udział wiceministrowie: Marzena Machałek i Maciej Kopeć. Po wygłoszeniu kilkuminutowego apelu minister Zalewska wyszła i nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy.

Wcześniej zaapelowała do nauczycieli, by nie strajkowali, choć słowa "strajk" nie użyła.

- Chciałabym zaapelować do nauczycieli: drogie koleżanki i koledzy, dla miliona uczniów nadchodzi wyjątkowy czas. To czas egzaminów. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana. Zwracam się do nauczycieli, by przy swoich uczniach, dzieciach, byli. By interesowali się tylko tym, by jak najlepiej poszedł im egzamin - powiedziała.

Po tych słowach minister wygłosiła swoiste expose - mówiła, co udało się zrobić kierowanemu przez nią resortowi w ciągu ostatnich lat. Przypomniała, że podwyżki dla nauczycieli są w trakcie realizacji.

- Nauczyciele są ważni. Od trzech lat rozmawiamy ze związkami, które zaakceptowały format podwyżek 3 razy 5 proc. Konsekwentnie to realizujemy, a nawet przyspieszyliśmy - powiedziała.

- Prosimy nauczycieli, byśmy rozmawiali spokojnie, w miejscach do tego przeznaczonych, jak np. radzie dialogu. Byśmy byli razem przy uczniach. Jesteśmy z nauczycielami, ale przede wszystkim z uczniami - dodała.

- Jeszcze raz apeluję do nauczycieli: Bądźmy razem z dziećmi przy egzaminach. Rozmawiajmy - podkreśliła.

Strajk nauczycieli ma się rozpocząć 8 kwietnia. Daty końcowej nie ma, bo wszystko ma zależeć od powodzenia rozmów z MEN. Jeśli te nie będą przynosić rezultatów, strajk ma być przedłużany.

