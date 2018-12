W poprzednim życiu Rose Juan była nauczycielką. Ale gdy znów wybuchła wojna, szkołę zamknięto. Potem w Kajokeji zaczęło brakować jedzenia i wody. Głód wraz z pragnieniem zabijają wolniej niż kule czy bomby - lecz to one sieją największe spustoszenie w Sudanie Południowym. Rose postanowiła zawalczyć o siebie i o trójkę swoich dzieci. Jesienią 2016 roku ruszyła z nimi w stronę Ugandy, by po wielu dniach dotrzeć do Bidi Bidi - drugiego spośród największych obozów uchodźczych na świecie.

Zdjęcie Rose Juan z córką w klinice w Koro /Marcin Ogdowski /INTERIA.PL

Bidi Bidi nie pasuje do europejskich wyobrażeń o takim miejscu. Nie jest to wygrodzony płotem teren, nie ma tu namiotowego miasteczka. Obozowisko to zbiór rozrzuconych chaotycznie osad, składających się z niewielkich glinianych chatek, brezentowych szałasów i szop zbudowanych z tego, co było pod ręką. A wszystko to pośród bujnej równikowej przyrody. Mieszka tu, na 250 kilometrach kwadratowych, niemal 220 tysięcy ludzi - jedna piąta wszystkich uchodźców, którzy znaleźli schronienie w Ugandzie. Są pośród nich uciekinierzy z Kongo, również dotkniętego dramatem okrutnej wojny domowej, lecz miażdżąca większość to Sudańczycy z południa.

Sudan Południowy to klasyczny przykład państwa upadłego. Wewnętrzne konflikty na tym terenie trwają niemal nieprzerwanie od 1956 roku.

- Dziś to znów strefa chaosu - mówi Wojciech Wilk, szef Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. - Rząd, zdominowany przez jedną grupę etniczną, walczy ze wszystkimi innymi plemionami. A tych w Południowym Sudanie jest ponad pięćdziesiąt.

W efekcie jedynie niewielkie obszary kraju uchowały się od przemocy. Lecz nawet tam sytuacja jest dramatyczna.

- Gospodarka zamarła. Rząd nie ma pieniędzy na wypłaty nawet dla swoich żołnierzy. Nie działają ośrodki zdrowia, szkoły, transport, a kraj pożera szalejąca inflacja - wyjaśnia Wilk.

Zdjęcie Obóz Bidi Bidi, widok z terenu ośrodka zdrowia w Koro / Marcin Ogdowski / INTERIA.PL

Potworne zubożenie sprzyja korupcji i przestępczości, zmusza też ludzi do desperackich czynów. Brak żywności sprawia, że ludzie zjadają korę z drzew, wszelkiego rodzaju bulwy, korzenie, gotowane liście. Dorośli łatwiej tolerują taką dietę, młodsi bardzo szybko zaczynają spalać własne mięśnie i umierać z głodu. Właśnie takiego losu postanowiła oszczędzić swoim dzieciom Rose.

Lecz droga ku życiu wcale nie jest prosta. W obawie przed zbrojnymi bandami wycieńczeni głodem ludzie przedzierają się przez busz. Wielu nie dociera do sudańsko-ugandyjskiej granicy...

Rose, po przybyciu do obozu, była skrajnie wyczerpana. Gdy po roku dołączył do niej mąż, on również ledwie stał na własnych nogach. Dziś oboje są w niezłej kondycji, Rose pomaga w przedszkolu prowadzonym przez jedną z międzynarodowych organizacji, mężczyzna najmuje się jako kierowca. Już w Bidi Bidi urodziło im się czwarte dziecko, dziewczynka.

- Zdrowa - zapewnia pielęgniarka.

Zdjęcie Sudanki z dziećmi w centrum szczepień w Koro / Marcin Ogdowski / INTERIA.PL

Klinika w Koro leży w tak zwanej zonie drugiej obozu Bidi Bidi. To tam spotykam Rose - właśnie przyprowadziła córkę na szczepienia. Samo centrum szczepień - podobnie jak inne pomieszczenia ośrodka zdrowia - mieści się w sfatygowanym baraku. Rachitycznej konstrukcji z gałęzi i brezentu, niedającej nawet złudzenia sterylności.

Lecz niebawem się to zmieni - obok trwają prace wykończeniowe, które pozwolą przenieść klinikę do modułowych domków z tworzywa sztucznego, ustawionych na betonowej, zadaszonej platformie.

Zdjęcie Składanie polskich domków. Na pierwszym planie Mokili Mayki, w tle nowa klinika / Marcin Ogdowski / INTERIA.PL

- Podobna infrastruktura powstaje jeszcze dla dwóch innych klinik na terenie Bidi Bidi, w Twajiji i Iyete - wyjaśnia Tomasz Lipert, szef ugandyjskiej misji PCPM.

Pieniądze na ten cel pochodzą z projektu finansowanego przez polski rząd. Pośród jego założeń jest również takie, by jak najwięcej pracy wykonali sami uchodźcy.

- To sposób na ich aktywizację i danie możliwości zarobkowania - wyjaśnia Lipert. Choć rząd Ugandy zezwolił Sudańczykom na uprawę ziemi w Bidi Bidi, bezrobocie pozostaje poważnym problemem obozowiska.

Mówi o tym wprost Mokili Mayki, członek ekipy stawiającej polskie domki, który uciekł z Sudanu latem 2016 roku.

- Mam pracę co kilka miesięcy po parę dni - przyznaje. - Ale najważniejsze, że żyję - dodaje po chwili, a jego twarz nabiera pogodnego wyrazu.

- I jesteś fanem Barcelony - wskazuję dłonią na nadgarstek, na którym Sudańczyk nosi bransoletkę z logo legendarnego klubu.

- To jedyna pamiątka z Sudanu - słyszę w odpowiedzi. - Mało jej nie zgubiłem, gdy miałem rękę dwa razy chudszą niż teraz - wspomnienie głodu psuje humor mojemu rozmówcy.

- A tu, w Bidi Bidi, grasz w piłkę? - próbuję odciągnąć mężczyznę od nieprzyjemnych refleksji.

- Jestem bramkarzem w zespole United Stars - oświadcza z dumą Mokili. - Mamy w obozie boisko, system rozgrywek, regularne spotkania. Gramy w sandałach lub na boso, w tym, co kto ma na sobie, ale i tak jesteśmy najlepszą drużyną w zonie.

- Przydałby się wam sponsor, który kupiłby stroje i buty - stwierdzam.

- Marzenie... - wzdycha Sudańczyk.

Postanawiam kontynuować wątek i pytam:

- A do domu chciałbyś wrócić?

- Do Sudanu? - upewnia się Mokili. Gdy kiwam głową, mężczyzna uśmiecha się smutno.

- Nie, póki trwa wojna - Sudańczyk przemawia w imieniu swoim i kolegów z ekipy, ci bowiem zgodnie przytakują. - Bo wojna to głód, bo Sudan to głód, a kto by chciał wracać do pustego żołądka?

Z Ugandy wysłannik Interia.pl Marcin Ogdowski