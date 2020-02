"Coś poszło nie tak, jeśli chodzi o historię XX wieku. Mamy do czynienia z rewizjonizmem, rewizjonizmem ze strony Rosji. Polska nie jest odpowiedzialna za wywołanie II wojny światowej. Jest jej ofiarą, bo właśnie tutaj zginęło najwięcej ludzi" - mówił prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wykładu "Polska i Francja w Europie" wygłoszonego w Collegium Novum na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ale nawiązywał również bezpośrednio do Polski. "Nie możemy wymyślać historii na nowo. Musimy zbudować wspólną europejską pamięć. W Polsce są takie zakusy, aby wkreślić datę 1989 roku i budować inną historię. Tak jest też na Węgrzech" - mówił.



Wiele uwagi francuski prezydent, będący w Polsce po raz pierwszy w tej roli, poświęcił jednak przede wszystkim europejskiemu projektowi politycznemu, który jego zdaniem jest kluczem do zrozumienia idei wspólnotowej.

"UE to nie tylko rynek. To projekt polityczny. Bo Unia Europejska to szalony projekt. Ci, którzy wcześniej wypowiadali sobie wojny, postanowili stworzyć konstrukcję polityczną, pokojową" - mówił i pytał: "Czy Polska jest szczęśliwa?", nawiązując do wstąpienia Polski do Wspólnoty. "Europa to blok wartości. Zdecydowaliśmy się w niej wspólnie uczestniczyć" - powiedział.



"Jesteśmy zaniepokojeni reformą sądownictwa w Polsce"

W tym kontekście mówił też o sprawach bieżących. "Żadne państwo nie powinno udzielać nikomu lekcji, nie jest naszą rolą, aby krytykować Polskę" - przyznał, choć zaraz dodał: "Jesteśmy jednak zaniepokojeni reformą sądownictwa w Polsce, bo jesteśmy zobowiązani bronić wspólnych, europejskich wartości. Jeśli z Unii zostanie sam rynek, a zatracimy wartości, to znów będziemy podzieleni".

"Nie możemy ulec nacjonalizmowi i jego ekskluzywności. W ostatnie 70 lat udało się stworzyć wyjątkową przestrzeń geograficzną. Naszym obowiązkiem jest obrona europejskich podstaw. Chcemy być wektorem tych wartości" - stwierdził Macron, przypominając jednocześnie, że "Polska jest szczególnym miejscem w Europie".

Macron zaapelował o to, żeby nie zamykać się na świat, bo "rozwiązaniem naszych problemów nie może być osłabianie Unii".

Przypomniał, że Europa musi myśleć o swojej demografii, która została jakby zapomniana.

Wiele mówił też o "rzeczywistej europejskiej suwerenności", także technologicznej. I o obronności: "Dla Polski jest to bardzo ważne, tak samo jak dla Francji. Będziemy rozwijać współpracę strategiczną, a także technologiczną, cyberbezpieczeństwo. Musimy myśleć o europejskiej suwerenności technologicznej. Nasze armie nie mogą stanowić otwartego rynku dla USA czy dla Chin".

"Niech żyje zjednoczona Europa!"

W sprawach klimatu zapowiedział solidarność podczas transformacji energetycznej.

"Zostawiliśmy Polskę samą sobie, kiedy był jej narzucany model komunistyczny. Jednak transformacja energetyczna jest przyszłością Polski. Polsce uda się to wprowadzić z pomocą Europy"- zapewnił.

Macron nawiązał też jasno do konieczności, jego zdaniem, prowadzenia dialogu z Rosją. "Francja nie jest ani pro- ani antyrosyjska. Nie podchodzę do tego naiwnie. Ten dialog musi być wymagający. Ale musimy rozmawiać. Jeśli dialogu nie będzie, nie znajdziemy rozwiązania dla Ukrainy" - powiedział.

"Jako Francuzi i Polacy musimy wierzyć w przyszłość Europy" - podsumował.

Na koniec nawiązał też do znanego wiersza: "Kto ty jesteś? Polak mały". Dzisiaj dzieci mogą powiedzieć: "Europejczyk mały".

"Nie bójcie się Europy!" - zaapelował. "Niech żyje Polska, niech żyje Europa, niech żyje zjednoczona Europa!".

Zanim Emmanuel Macron wygłosił wykład w Collegium Novum, był na Wawelu, gdzie w katedrze wpisał się do księgi pamiątkowej, obejrzał kaplicę Zygmuntowską, ołtarz koronacyjny i ołtarz Królowej Jadwigi. Zatrzymał się także przy ołtarzu św. Stanisława. Po drodze kilka minut rozmawiał również z turystami.

Remigiusz Półtorak