Beznogi płaz z "Donaldem Trumpem" w nazwie. Jest ślepy i żyje pod ziemią

Nowo odkryty płaz, który jest niewidomy i chowa się w piasku, został nazwany Dermophis donaldtrumpi. Jak twierdzą pomysłodawcy, jest to forma "uznania" wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie Dermophis donaldtrumpi mierzy ok. 10 cm, jest ślepy i większość życia spędza pod ziemią /Twitter

Koszt prawa do nadania nazwy wynosił 25 tys. dol. i poniosła go firma działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju EnviroBuild.



Jej współzałożyciel Aidan Bell powiedział, że beznogie stworzenie z Donaldem Trumpem łączy podejście prezydenta USA do problemu globalnego ocieplenia.



Znaleziony w Panamie 10-centymetrowy płaz jest ślepy i większość życia spędza pod ziemią.



Jak uważają pomysłodawcy nazwy Dermophis donaldtrumpi, idealnie odzwierciedla ona strategiczną wizję prezydenta Trumpa, który konsekwentnie nie wykazuje zainteresowania w kwestii zmian klimatycznych.