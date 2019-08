​Chcesz długo żyć - mieszkaj w Katalonii

W Katalonii przybywa stulatków. W tym hiszpańskim regionie, którego stolicą jest Barcelona, żyje ich prawie dwa tysiące - czternaście razy więcej niż w 1981 roku - donosi Kataloński Instytut Statystyki (Idescat).

Zdjęcie Katalończycy grający na plaży w Barcelonie, zdj. ilustracyjne /Krzysztof Wójcik /Agencja FORUM

Kiedy prawie 40 lat temu zbadano strukturę wiekową Katalonii, okazało się że 140 osób liczy co najmniej 100 lat. Wynik uznano za wielki sukces i potem, przez dekady, setne urodziny mieszkańców regionu były obchodzone przed kamerami, w popularnym, porannym programie Bon Dia Catalunya. Do jubilata przyjeżdżała ekipa telewizyjna z kwiatami i przeprowadzała wywiad. Niedawno zrezygnowano z pomysłu. Aby uhonorować wszystkich - bo takie było założenie programu - trzeba byłoby przeprowadzać średnio pięć wywiadów dziennie.

W Katalonii żyje się bowiem coraz dłużej. Najstarsza mieszkanka regionu skończyła w tym roku 112 lat. Maria Branys - bo o niej mowa - urodziła się w marcu 1907 - roku, w którym w Barcelonie zarejestrowano pierwszy w mieście samochód. Matka trojga dzieci i babcia jedenastu wnuków i jedenastu prawnuków twierdzi, że przepis na długowieczność jest prosty, wystarczy prowadzić uporządkowany tryb życia, nie stronić od towarzystwa i nie popadać w nałogi.

"Kiedyś żyło się spokojniej, ale radośniej. Teraz ludzie gnają za pieniędzmi, a przecież nie wszystko można za nie kupić" - przestrzega najstarsza Katalonka. I dodaje, że w ciągu 40 tys. dni życia nauczyła się przede wszystkim akceptować ludzi takimi, jakimi są.

Zdaniem lekarzy, na długowieczność wpływają też pozytywne nastawienie do życia i dieta śródziemnomorska, która - po japońskiej - jest uważana za najzdrowszą na świecie. Niektórzy z liczących ponad wiek Katalończyków dodają do tego aktywność fizyczną i wino. - Przez całe życie wstaję wcześnie rano, przedtem ciężko pracowałem, teraz regularnie spaceruję i codziennie wypijam kieliszek czerwonego wina do obiadu - przyznaje Antoni Ledo, który w czerwcu ukończył 102 lata.

e.w.