Czym żyli Polacy w 2019 roku, czyli jak krowa pokonała Netflixa

Internetowy gigant - Google - opublikował zestawienie "Rok 2019 w wyszukiwarce". Czym żył świat, a czym Polska? Dziś sieć jest jak lustro dla społeczeństwa. Jakie zatem jest odbicie Polaków?

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Zestawienie "Rok w wyszukiwarce" zawiera najbardziej zyskujące na popularności hasła. Pokazuje więc, czym żyli internauci i co ich poruszało.



Reklama

Jakie tematy zyskały na popularności w Polsce?



Wśród haseł najszybciej zyskujących na popularności znalazły się kolejno:



strajk nauczycieli

Piotr Woźniak-Starak

Paweł Adamowicz

Wyniki wyborów UE

Olga Tokarczuk

Zniewolona

Wyniki wyborów 2019

Big Brother

Katedra Notre Dame

Tylko nie mówi nikomu





W kategorii "Co to jest?" internauci w Polsce najczęściej pytali o "escape room". Na drugim miejscu znalazła się apostazja. Dalej: większość konstytucyjna, PPK i SPA.



Zestawienie Googla analizuje "Puls Biznesu".



Fraza "strajk nauczycieli" zrobiła w wyszukiwarce furorę. "Zapewne dlatego, że dotyczył nie tylko dorosłych internautów zastanawiających się, co zrobić z dziećmi w czasie protestu, ale także same dzieci i młodzież, a nawet dziadków chętnie angażowanych do pomocy" - wskazano.





Zdjęcie Rok w wyszukiwarce, zestawienie Google / Google /



Dodano, że "w minionym roku Polacy mocno się obywatelsko uaktywnili". "W pierwszej dziesiątce haseł najszybciej zyskujących popularność znalazły się wybory parlamentarne. Najszybciej zyskującymi pytaniami 'Jak?' były natomiast pytania dotyczące tego, jak głosować w poszczególnych wyborach. Nadal niezmiennie istotne jest też pytanie o to, jak rozliczać PIT i jak sprawdzić zwrot z podatku" - podkreślono.



We wspomnianej kategorii "Co to jest?" na podium też wdarła się polityka. Dokładnie pytanie: "Co to jest większość konstytucyjna?". "Google notował też wzmożone pytania o LGBT i apostazję, co może świadczyć o tym, że obywatelom brakuje dobrej edukacji seksualnej i... religijnej" - napisano.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Albin Marciniak / East News

Jak krowa pokonała Netflixa

W gazecie czytamy również o tym, że "Google udostępnił także listę najszybciej zyskujących na popularności haseł w kategorii 'Ile kosztuje'".



"Polaków interesowała szczególnie cena krowy, w czym można się doszukać politycznych przyczyn. W trakcie kampanii wyborczej pojawił się wątek programu dopłat do krów, nazwany potocznie "500 plus na każdą krowę". Na drugim miejscu znalazło się pytanie o cenę biletu do USA, a na trzecim koszt subskrypcji usługi streamingowej serwisu Netflix" - podano.