Dania: 11 nowych wysp w ciągu trzech lat

W ciągu ostatnich trzech lat na duńskich obszarach przybrzeżnych pojawiło się 11 nowych wysp - donosi serwis The Local, powołując się na informacje duńskiego Ministerstwa Środowiska i Żywności.

Zdjęcie Nowe wyspy to świetna wiadomość dla naukowców; zdj. ilustracyjne /Cubo Images /East News

Sześć nowych wysp pojawiło się w pobliżu położonej na Morzu Bałtyckim wyspy Mon. Pozostałych pięć, jak pisze The Local, znajduje się na wodach Nissum Fjord, w zachodniej Jutlandii. Wyspy składają się głównie z piasku i zajmują łącznie powierzchnię 63 hektarów.

Jak wyjaśnia ekspert ds. przyrody w Ministerstwie Środowiska, Jes Aagaard, na powstanie nowych lądów wpływ miały przede wszystkim prądy morskie.

"Nowe wyspy powstają w wyniku erozji lądu, wysyłając materiał do morza. Najczęściej zjawisko to występuje na wysokich zboczach, gdzie materiał spada i jest transportowany przez prądy" - powiedział Aagaard w rozmowie z The Local. "Tam, gdzie prądy zmniejszają się w pewnym obszarze, materiał jest deponowany, a to może stworzyć wyspę" - tłumaczy.

Największa z nowych wysp leży u wybrzeży Sakkesand. Ma powierzchnię 36 hektarów. Z kolei aż pięć wysp w pobliżu Nissum Fjord jest mniejszych - ich łączna powierzchnia wynosi zaledwie 0,6 hektara.

Jak podkreśla Aagaard, wyspy pełnią niezwykle ważną rolę dla dzikiej przyrody, m.in. stwarzają lepsze warunki gniazdowania dla ptaków.