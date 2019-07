Internet obiegło nagranie, na którym widać samolot przelatujący tuż nad głowami turystów na greckiej wyspie Skiathos.

Zdjęcie Lądowanie samolotu na wyspie Skiathos /YouTube

Na nagraniu uchwycono moment, gdy Embraer E190 linii lotniczych British Airways zbliża się do pasa startowego na greckiej wyspie Skiathos.



Lotnisko to słynie z krótkiego pasa startowego, liczącego zaledwie 1628 m długości. Dzięki temu temu można tam podziwiać efektowne lądowania.



Według miłośników lotnictwa, to drugie, po karaibskim Saint Maarten, najatrakcyjniejsze lotnisko na świecie pod względem niskich lądowań i możliwości przeżycia jet blastu. czyli bardzo dużych podmuchów z silników odrzutowych.



Niecodzienna atrakcja przyciąga rzesze turystów, mimo ostrzeżeń o niebezpieczeństwie związanym z przelatującymi samolotami.



Na nagraniu ze Skiathos widać, jak mocne podmuchy z silników spychają dwie osoby z betonowego murku.



W zeszłym roku podmuch poderwał z ziemi 12-letniego chłopca. Dziecko upadło dziesięć metrów dalej na piasku. Z obrażeniami trafił do szpitala.