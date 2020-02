​Irlandia: Sztorm Dennis wyrzucił na brzeg statek-widmo

W hrabstwie Cork wzburzone morze wyrzuciło na brzeg 77-metrowy statek, który od 2018 roku dryfował bez załogi po Atlantyku - poinformowała irlandzka straż przybrzeżna.

Zdjęcie Statek-widmo u wybrzeży Irlandii /Irish Coast Guard /Twitter

Wyrzucona na brzeg jednostka to statek towarowy MV Alta.

W 2018 r. pod banderą Tanzanii statek płynął z Grecji do Haiti, jednak doszło do uszkodzenia jednostki i ewakuacji załogi. 10 osób znajdujących się na pokładzie uratowała amerykańska straż przybrzeżna. Natomiast sam statek został porzucony na morzu ok. 2,8 tys. km na południowy wschód od Bermudów. Od tamtej pory dryfował po Atlantyku jako statek-widmo. Jeszcze pół roku temu widziano go u wybrzeży Afryki.

Sztorm Dennis przetoczył się przez Wielką Brytanię w weekend, doprowadzając do ulewnych deszczy, wichur i powodzi. Wiatr w porywach osiągał prędkość niemal 150 km/h. Żywioł dał się we znaki również mieszkańcom północno-zachodniej Francji.

Dennis spowodował spore utrudnienia komunikacyjne - odwołano m.in. setki lotów.

Brytyjskie służby informują, że to nie koniec - w poniedziałek na Wyspach wciąż będzie bardzo wietrznie i niebezpiecznie.

W poniedziałek silny wiatr wystąpi także w Polsce. IMGW wystosował ostrzeżenia dla ośmiu najbardziej wysuniętych na południe powiatów województwa podkarpackiego. "Pojedyncze" (jak to określono) porywy wiatru dochodzące do 85 km/h przewidziane są także na Pomorzu.