"Latający buldog". Największa pszczoła na świecie

Naukowcy od dziesiątek lat byli przekonani, że gatunek pszczoły Megachile pluto wyginął. Teraz pszczołę wielkości ludzkiego kciuka znaleziono na jednej z indonezyjskich wysp.

Zdjęcie "Latający buldog" /CLAY BOLT/AFP /East News

Największa na świecie pszczoła została odnaleziona na jednej z wysp Indonezji. To pojedyncza sztuka, samiczka. Została sfotografowana, sfilmowana i wypuszczona na wolność.

Reklama

Insekta odkrył i opisał w 1858 roku brytyjski przyrodnik Alfred Russel Wallace. Od jego nazwiska nazwano go pszczołą gigantem Wallace'a.

Ostatni raz pojedyncze sztuki były widziane w 1981 roku, stąd przypuszczenia naukowców, że wyginęły.

Aż do stycznia, kiedy to ekipa biologów podążyła śladami Wallace'a przez indonezyjską dżunglę.

- To było zapierające dech zobaczyć "latającego buldoga" - insekta, co do którego mieliśmy obawy, że wyginął - powiedział cytowany przez BBC Clay Bolt, który zrobił zdjęcia i sfilmował pszczołę. - Wciąż słyszę trzepot jej olbrzymich skrzydeł - dodał.

Pszczoła ma 4 cm, jej rozłożone skrzydełka po 6 cm długości.