- Nowy Jork wypełniła bożonarodzeniowa atmosfera. Podkreśla ją wystrój witryn sklepowych, płynący zewsząd dźwięk kolęd, świąteczne iluminacje i imprezy. W balecie "Dziadek do orzechów" biorą udział dzieci-artyści polskiego pochodzenia.

Zdjęcie Choinka w Rockefeller Cente; Nowy Jork /AFP

W świąteczny krajobraz miasta wpisała się prezentacja "Dziadka do orzechów" z muzyką Piotra Czajkowskiego. Najgłośniejszy, przyciągający rokrocznie tłumy w Lincoln Center spektakl jest dziełem New York City Ballet. W produkcji z pochodzącą z 1954 r. choreografią George Balanchine'a tytułową rolę Dziadka do orzechów, który zamienia się w Księcia, odtwarza 11-letni Athan Sporek. Jest on synem polskiego imigranta.

Jego o dwa lata starsza siostra Angelina występuje w "Dziadku do orzechów" przygotowanym przez Vicky Simegiatos Dance Company z udziałem dzieci. Przedstawienia odbywają się w St. George Theatre.

Do największych atrakcji świątecznych należy spektakl "Christmas Spectacular" w Radio City Music Hall. Wielotysięczne rzesze widzów podziwiają tam zwłaszcza tancerki Rockettes zadziwiające kunsztem i precyzją.

Najpopularniejszymi scenami z przedstawienia są ilustrująca szopkę (Living Nativity) z żywymi zwierzętami, "Parada drewnianych żołnierzyków" i św. Mikołaj. Projekcje cyfrowe ożywiają elementy sceniczne, wyczarowując magię Bożego Narodzenia.

22-metrowy świerk z gwiazdą z kryształów Swarovskiego

Tłoczno jest przy choince w Rockefeller Center. 22-metrowy norweski świerk zdobi 50 tys. kolorowych lampek oraz gwiazda z 3 mln kryształów Swarovskiego i 70 "kolców". Jej projektantem jest urodzony w Łodzi architekt Daniel Libeskind, znany m.in. z prac nad zagospodarowaniem kompleksu World Trade Center.

Dużym powodzeniem cieszy się ekspozycja miniaturowych pociągów w Ogrodzie Botanicznym w dzielnicy Bronx. Przemierzają trasę liczącą ponad 800 metrów wśród oryginalnych replik ponad 175 ikonicznych obiektów, jak Statua Wolności, Most Brookliński, drapacze chmur, w tym Rockefeller Center, oraz po raz pierwszy nowy wieżowiec One World Trade Center.

Świątecznymi koncertami zachęca melomanów prestiżowa Carnegie Hall. Program niedzielnego wydarzenia “Christmas Ball: A Merry Evening of Opera, Operetta, and Christmas Songs" obejmuje m.in. arie operowe i operetkowe, a także słynne pieśni bożonarodzeniowe. Wykonają je m.in. soliści z La Scali, Royal Opera House, Metropolitan Opera i Teatru Bolszoj.

W Carnegie Hall odbył się m.in. koncert muzyki chóralnej "Christmas Holiday Spectacular". Amerykański kompozytor, producent i dyrygent Tim Janis po raz 12 zaprezentował tam swój program z orkiestrą, 200-osobowym chórem Broadway Youth Ensemble, a także zaproszonymi artystami.

Wyjątkowy sylwestrowy wieczór

W sylwestrowy wieczór nowojorscy filharmonicy zaprezentują w sali Lincoln Center, David Geffen Hall, koncert z udziałem wybitnej diwy operowej Renee Fleming. Zaśpiewa i zatańczy ona przeboje broadwayowskie, utwory znane z filmów, a także wiedeńskie walce.

W dzień później w tej samej sali zaplanowano "Salute to Vienna New Year's" z orkiestrą Strauss Symphony of America. Wydarzenie z udziałem śpiewaków i tancerzy ma 23-letnią tradycję.

Po raz 51. w Lincoln Center rozbrzmiewało już wykonywane w okresie świątecznym oratorium "Mesjasz" Haendla w wykonaniu połączonych chórów liczących 3000 śpiewaków. Organizatorem koncertu Messiah Sing-In był nowojorski National Chorale.

Wystawiany w Madison Square Garden "How the Grinch Stole Christmas" ożywia magię klasycznej świątecznej opowieści dr. Seussa. "New York Times" nazwał musical dla dzieci 100 razy lepszym niż jakakolwiek bajka na dobranoc.

Zaciekawienie wzbudza świąteczny wystrój witryn oraz wnętrz eleganckich sklepów i magazynów.

Barneys obrazuje świat leśnych stworzeń i fantastycznych sów śnieżnych wykreowany przez pisarza i reżysera Baza Luhrmanna i projektantkę kostiumów Catherine Martin.

Tiffany przywołuje zimową fantazję yuppie: Upper East Side w Wigilię. Sax Fifth Avenue po raz pierwszy w 94-letniej historii łączy technikę cyfrową z tradycyjnymi rekwizytami. Elegancki manekin w świątecznej krainie marzy o luksusowych ofertach magazynu.

Temat przewodni witryn w Macy’s to "Wierz w magię dawania". Jest opowieścią o przyjaźni, rodzinie, przygodzie i wspólnym działaniu. Dziewczynka ze śniegu, Sunny, pomaga swoim przyjaciołom, by sanie Świętego Mikołaja na czas dotarły na Wigilię Bożego Narodzenia.

Świąteczny Nowy Jork zadziwia iluminacjami świetlnymi. Rozżarzone są drzewa uliczne i budowle. Szczególnym przykładem zachwycającego festiwalu świateł jest Dyker Heights na Brooklynie. Oszałamia feerią bożonarodzeniowych lśniących ornamentów, gwiazd, podświetlanych aniołów, św. Mikołajów, zwierzątek itp.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski