Oto najlepsze zdjęcie dzikiej przyrody z 2019 r.

Fotografia, na której Yongqing Bao uchwycił spotkanie lisa ze świstakiem, wygrało konkurs "Wildlife Photographer of the Year" na najlepsze zdjęcie dzikiej przyrody w 2019 r.

Autorem zdjęcia jest chiński fotograf Yongqing Bao. Fotografię, która podbiła serca jurorów, zatytułował "The Moment". Przedstawia ona walkę lisa tybetańskiego ze świstakiem. Wykonana została na terenie Wyżyny Tybetańskiej, nazywanej "dachem świata".



"Uchwycenie tak potężnej interakcji pomiędzy lisem tybetańskim a świstakiem, czyli dwoma najważniejszymi gatunkami tego regionu, jest zadziwiające" - powiedziała przewodnicząca jury Roz Kidman Cox.



"Fotograficznie jest to perfekcyjny moment. Siła ekspresji pozycji, w jakich zostały uchwycone zwierzęta, i energia pomiędzy nimi pozostają w idealnej równowadze" - oceniła.



Jurorka zwróciła też uwagę, że zdjęcie zostało zrobione w miejscu dość rzadko fotografowanym.



Z kolei sir Michael Dixon, dyrektor Muzeum Historii Naturalnej, które jest organizatorem konkursu, zwrócił uwagę na kruchość natury, którą ilustruje zdjęcie.



Zwycięskie zdjęcie zostało wybrane spośród 48 tysięcy propozycji, nadesłanych z ponad stu krajów.



Laureat konkursu Yongqing Bao jest szefem i głównym fotografem stowarzyszenia działającego na rzecz ochrony dzikiej przyrody gór Qilian. Zdjęcie zostało wykonane lustrzanką Canona EOS-1D X MK2 i obiektywem 800mm o stałym świetle f5.6.



Z kolei nagrodę "Young Wildlife Photographer of the Year", drugie najważniejsze wyróżnienie w konkursie, otrzymał 14-letni Cruz Erdmann. Jury doceniło zzdjęcie kałamarnicy, zrobione pod wodą w czasie nurkowania w Cieśninie Lembeh, niedaleko Indonezji.



Reklama

Prestiżowy konkurs "Wildlife Photographer of the Year" zorganizowano już po raz 55. Nagrody przyznawane są w 19 kategoriach.