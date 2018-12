Pasażerka na gapę. Kot przeleciał samolotem z Lublina do Warszawy

"Czy ktoś jej szuka?" - zastanawia się Schronisko "Na Paluchu" w Warszawie, w którym znajduje się kot, który przeleciał do stolicy z Lublina... samolotem.

O nietypowym kocie, a raczej nietypowym środku transportu dla takiego zwierzęcia pisze serwis polsatnews.pl. Otóż w niedzielę z Lublina do Warszawy samolotem przyleciał czarny kot. Leżał spokojnie pod fotelem jednej z pasażerek.



Po wylądowaniu służby zawiadomiły sokolnika, który wyjął zwierzę z samolotu, a kot trafił do Schroniska "Na Paluchu". Teraz pracownicy ośrodka szukają właściciela zwierzaka. Ich zdaniem kotka jest "zadbana, czysta i wysterylizowana" - czytamy.



Schronisko umieściło w mediach społecznościowych ogłoszenie: "Pasażerka na gapę. Sterylizowana kotka przyleciała na warszawskie lotnisko samolotem, który latał na trasach do Lublina, Poznania i Gdańska. Czy ktoś jej szuka?" - pytają pracownicy ośrodka.



Schronisko dodaje, że do ośrodka trafia co roku 2500 psów i 1500 kotów.

Reklama

Tymczasem corocznie, w okresie przedświątecznym, schroniska w całej Polsce są chętniej odwiedzane. Wszystko przez to, że koty i psy bywają często gwiazdkowym prezentem. Obrońcy praw zwierząt z jednej strony cieszą się, że zwierzęta w końcu znajdują "pana" lub "panią", a z drugiej przypominają, że kot lub pies nie jest jedynie prezentem, a żywym stworzeniem.