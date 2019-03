Samolot lądujący na Balicach, a w tle... Tatry. Zobacz niesamowite zdjęcie!

To zdjęcie to prawdziwa fotograficzna perełka! Widać na nim samolot podchodzący do lądowania na Balicach, a w tle... Tatry. Moment uchwycił Jan Ulicki.

Pan Jan zrobił zapierające dech w piersiach zdjęcie w niedzielę. Wykonanie takiej fotografii planował od dawna. Przejrzystość powietrza na południu Polski pomogła spełnić mu to marzenie.



- Koło godziny 14 dostałem kilka informacji, że genialnie widać Tatry. (...) Dawno marzyło mi się zdjęcie samolotu na tle Tatr - niestety na oklepanej już miejscówce przy lotnisku to mi się nie udało. Natknąłem się jednak na fotografię Doroty ze Światy Barwne i tym sposobem, po krótkiej korespondencji udałem się do Zelkowa w Gminie Zabierzów - napisał pan Jan. Jak dodaje, Tatry stamtąd było widać jak na dłoni. Pozostało czekać na samolot. Ten pojawił się ledwie kilka minut po moim przyjeździe i mogłem cieszyć się takim oto kadrem - dodał.



Zdjęcie upublicznił na portalu społecznościowym. Post zgarnął na Facebooku mnóstwo polubień i udostępnień.



- Wiele osób pewnie będzie się zastanawiało, jak to możliwe, że góry wydają się tak bliskie. Jest to kwestia optyki i spłaszczenia perspektywy i oczywiście jedna z lepszych w tym roku przejrzystości powietrza - dodaje.