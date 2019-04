Ponad dwie trzecie Włochów uważa, że smak truskawek pogorszył się w ostatnich latach. Rezultatem tej opinii, potwierdzonej w najnowszym sondażu, jest znaczny spadek sprzedaży tych owoców.

Z ankiety przeprowadzonej przez instytut badania rynku owoców i warzyw wynika, że 72 procent Włochów jest rozczarowanych smakiem kupowanych truskawek.

Według ponad połowy mieszkańców Włoch smak ten wręcz znacznie się pogorszył.

Jak zauważono, w ciągu ostatnich pięciu lat sprzedaż tego owocu będącego symbolem wiosny spadła w kraju o 3 tysiące ton.

To niezadowolenie klientów skłoniło naukowców do tego, by szukać rozwiązania. Włoska Rada ds. Badań w Rolnictwie i Analizy Gospodarki Rolnej studiuje możliwość stworzenia nowych odmian truskawek, które - jak wyjaśniono - miałyby atrakcyjny dla zmysłów smak poziomek, osiągnięty wyłącznie drogą naturalną, a nie laboratoryjną.

Rozczarowanie obecnym smakiem i jakością jest tak duże, że ponad 60 procent konsumentów gotowych jest zapłacić więcej, by oszczędzić sobie przykrych niespodzianek - podkreśla się w szczycie sezonu na truskawki we Włoszech.