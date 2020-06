Oglądała program kabaretowy z udziałem obecnego prezydenta Ukrainy, śledzi informacje dotyczące szefa państwa i ceni prezydenta, ponieważ lubi on prawdę - tak mama małego Zełenskiego tłumaczy decyzję o wybraniu oryginalnego imienia dla swojego synka.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /© Panthermedia

Chłopcu urodzonemu w obwodzie zakarpackim na Ukrainie nadano imię Zełenski - poinformowała w czwartek Ukraińska Prawda. To z sympatii do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



"Djopjosz Zełenski Jewhenowycz - tak zakarpacka rodzina Romów nazwała swoje dziecko, poznajcie się" - napisał w czwartek na Facebooku dziennikarz z Użhorodu Witalij Hłahoła, którego cytuje Ukraińska Prawda. Chłopiec urodził się w marcu i ma pięcioro rodzeństwa. Mama małego Zełenskiego samotnie wychowuje dzieci w romskim taborze na obrzeżach Użhorodu.

Reklama

"Jestem dumna, że ma na imię Zełenski. (...) Nie ma takiego imienia w mieście" - powiedziała mama chłopca w relacji Hłahoły. Telewizji Suspilne kobieta przekazała, że imię dla dziecka wybrała, kiedy jeszcze była w ciąży. Dodała, że wybór padł na Zełenskiego, ponieważ zawsze oglądała program kabaretowy z udziałem obecnego prezydenta, śledzi informacje dotyczące szefa państwa i, jak podkreśliła, ceni prezydenta, ponieważ lubi on prawdę. Zapowiedziała też, że nie będzie wykorzystywać żadnej zdrobniałej formy imienia Zełenski.

Mama małego Zełenskiego zaprosiła w gości prezydenta - poinformował dziennikarz. "Panie prezydencie, chciałabym, żeby pan przyjechał do nas, do Użhorodu, by zapoznać się z romskim narodem i z Zełenskim" - powiedziała na nagraniu.

Niedaleko mieszka mały Janukowycz

Hłahoła zwraca uwagę, że 20 km od taboru, w którym żyje Zełenski, mieszka 11-letni Janukowycz, również urodzony w rodzinie romskiej. Chłopcu nadano imię na cześć byłego prezydenta Wiktora Janukowycza.

"Myślę, że zawsze było tak, że Romowie wykorzystywali znane imiona, nazwiska (...) Ludzie są przekonani, że to daje szczęście" - podkreślił lider romskiej społeczności Myrosław Chorwat.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska