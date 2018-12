USA: Najstarszy na świecie fryzjer pracuje od 96 lat

Anthony Mancinelli ma 107 lat. Nożyczki fryzjerskie trzyma w rękach od 11. roku życia. Jak mówi, nie planuje jeszcze przejścia na emeryturę.

Zdjęcie Anthony Mancinelli jest fryzjerem od 96 lat /BBC /

"Nie potrafiłabym siedzieć w domu i nic nie robić" - przyznaje najstarszy na świecie zawodowy fryzjer.



"Kiedy idę na zakupy, ludzie patrzą, co kupuję. Myślą, że jem coś specjalnego, co daje mi siłę do życia" - mówi 107-latek.



Pracę w fryzjerstwie rozpoczął, kiedy miał 11 lat. Po 96 latach wciąż strzyże.



Od 2014 roku Mancinelli swoje usługi świadczy w salonie Fantastic Cuts, gdzie odwiedzają go wierni od dekad klienci.