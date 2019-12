Przebrany za papieża 69-letni Amerykanin próbował wejść na plac Świętego Piotra z krzyżem w ręku. Gdy policjanci próbowali go wylegitymować, zaatakował ich. Mężczyzna został zatrzymany - podały lokalne media.

Zdjęcie Widok na Plac św. Piotra od strony via della Conciliazione /AFP

Dziennik "La Stampa" informuje na swojej stronie internetowej, że mężczyzna miał na szyi wielki łańcuch.



Na prowadzącej do Watykanu via della Conciliazione, tuż przy wejściu na plac Świętego Piotra został zatrzymany przez policjantów, którzy zapytali go, kim jest.

Odpowiedział, że jest papieżem i odmówił pokazania dokumentu tożsamości, a następnie zaatakował funkcjonariuszy.



Aresztowany został pod zarzutem stawiania oporu. Na pobliskim posterunku został wylegitymowany. Okazało się, że to obywatel Stanów Zjednoczonych.