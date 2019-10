Władze amerykańskiego stanu Georgia wydały komunikat, w którym ostrzegają przed niebezpieczną rybą. "Od razu ją zabij!" - apelują.

Jak informuje Departament Zasobów Naturalnych, wężogłowe są groźnymi rybami, które powinno się od razu zabić.



Ciemnobrązowa, plamista ryba mierzy do 120 cm i waży niemal 8 kg. Posiada dodatkowy narząd umożliwiający jej oddychanie powietrzem atmosferycznym. Potrafi przemieszczać się po lądzie i przeżyć nawet cztery dni poza środowiskiem wodnym.



Gatunek Channa argus żyje w słodkowodnych akwenach publicznych i w zeszłym roku został uznany gatunkiem inwazyjnym stanowiących duże zagrożenie dla bioróżnorodności i ekosystemów. Eksperci obawiają się, że jego ekspansja może doprowadzić do wyparcia innych gatunków ryb i, w efekcie, do katastrofy ekologicznej.

Wężogłowe zamieszkują błotniste dna chińskiej rzeki Jangcy, ale na ich przedstawicieli natknięto się także w 14 stanach USA.



8 października niebezpieczna ryba została wyłowiona przez wędkarza z hrabstwa Gwinnett w stanie Georgia. Zaniepokojony mężczyzna od razu powiadomił służby, a te wydały komunikat mający zaalarmować innych.



"Jeśli złowisz tę rybę, od razu ją zabij" - ostrzegają lokalne władze. Później należy ją sfotografować, zamrozić i oddać odpowiednim organom.

"Podejmujemy stosowne kroki w celu ustalenia, czy rozprzestrzeniły się do innych akwenów. Miejmy nadzieję, że zdążymy je przed tym zatrzymać" - mówi Matt Thomas z Wildlife Resources Division w rozmowie z CBS46.