Zagadka tajemniczo wyglądającego ptaka rozwiązana. Żółte stworzenie o egzotycznym wyglądzie, które znaleziono na brytyjskiej autostradzie, okazało się mewą pokrytą curry lub kurkumą.

Zdjęcie Pomarańczowy "egzotyczny" ptak okazał się być zwykłą mewą /facebook.com

Egzotycznie wyglądający ptak trafił do lecznicy dla zwierząt "Tiggywinkles" w Buckinghamshire w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Dopiero na miejscu okazało się, że jest to zwykła mewa pokryta curry lub kurkumą - informuje CNN.

Uwagę pracowników lecznicy od razu przykuł charakterystyczny zapach. Jak relacjonowali, przyprawa uniemożliwiła zwierzęciu latanie. Poza tym ptak był zdrowy. Potrzebował jedynie kąpieli i... porządnego szorowania.



To nie pierwszy przypadek, kiedy mewa zażyła kąpieli w indyjskich przyprawach - informuje CNN. W 2016 mewa wpadła do zbiornika z kurczakiem tikka masala, próbując "skubnąć co nieco". Zwierzę również zostało uratowane i po czyszczeniu wróciło do sił.